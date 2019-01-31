Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

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Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:07

Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.


LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:04

Ставьте цену ниже чем у других продавцов, и будут вам покупатели )
Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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