У вашего ребенка есть гироскутер? Где покупали? Мне мой уже месяц выносит мозги.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

У вашего ребенка есть гироскутер? Где покупали? Мне мой уже месяц выносит мозги.

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:11

У вашего ребенка есть гироскутер? Где покупали? Мне мой уже месяц выносит мозги.


LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
Вернуться к началу

Re: У вашего ребенка есть гироскутер? Где покупали? Мне мой уже месяц выносит мозги.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:14

Наш сын тоже просил гироскутер, но мы ему не купили. Считаю что с детства баловать не стоит.
Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group