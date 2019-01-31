Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
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Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Думаю лучше самок чем гироскутер, меньше будет травм.. На гироскутере можно и голову скрутить.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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