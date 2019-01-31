Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
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Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Сами решайте, я думаю это маркетинговый ход, раньше жили без этого, и сейчас проживут.
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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