Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

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Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 19:30

Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?


Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 22:18

Сами решайте, я думаю это маркетинговый ход, раньше жили без этого, и сейчас проживут.
LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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