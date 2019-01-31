Где купить шарики с веселящим газом? Хотим ребенку на день рождение комнату украсить.

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Где купить шарики с веселящим газом? Хотим ребенку на день рождение комнату украсить.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 19:37

Где купить шарики с веселящим газом? Хотим ребенку на день рождение комнату украсить.


Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 22:18

Мы брали в детском мире такие шарики, они вообще копейки стоят.
LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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