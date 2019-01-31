Шарики на детскую вечеринку, нужно штучек 100 больших, у нас на рынке только маленькие. Где купить?

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Шарики на детскую вечеринку, нужно штучек 100 больших, у нас на рынке только маленькие. Где купить?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 19:40

Шарики на детскую вечеринку, нужно штучек 100 больших, у нас на рынке только маленькие. Где купить?


Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Шарики на детскую вечеринку, нужно штучек 100 больших, у нас на рынке только маленькие. Где купить?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 22:19

Смотрите по детским магазинам, если есть время, тогда с алиэкспресс закажите, дешевле будет.
LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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