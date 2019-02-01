Мучают частые головные боли, что это может быть?

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Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 01 фев 2019, 01:17

Мучают частые головные боли, что это может быть? Выпиваю таблетку обезболивающего, и через 1-2 часа то же самое.


Альберт Вороненко
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 03:08

Как часто у вас появляется головная боль, и сколько она длиться по времени? Обследоваться пробовали?
Diduo
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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