Мучают частые головные боли, что это может быть?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Мучают частые головные боли, что это может быть?
Мучают частые головные боли, что это может быть? Выпиваю таблетку обезболивающего, и через 1-2 часа то же самое.
- Альберт Вороненко
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
-
Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Как часто у вас появляется головная боль, и сколько она длиться по времени? Обследоваться пробовали?
- Diduo
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8