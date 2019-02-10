Как относитесь к насекомым?

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Как относитесь к насекомым?

Новое сообщение PolinaWest » 10 фев 2019, 00:10

Интересно, как вы относитесь к всяким букашкам? Я например их не то, что боюсь, но мне они противны... Особенно пауки. Переехала в свой дом и просто в шоке от их количества...


PolinaWest
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