Как относитесь к насекомым?
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Как относитесь к насекомым?
Интересно, как вы относитесь к всяким букашкам? Я например их не то, что боюсь, но мне они противны... Особенно пауки. Переехала в свой дом и просто в шоке от их количества...
- PolinaWest
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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