Покупки в интернете

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Покупки в интернете

Новое сообщение Samantha » 13 мар 2019, 22:13

Привет всем. Не судите меня строго, но я еще ни разу не заказывала в интернет-магазинах. Тут решила попробовать заказать ребенку игрушку. Девочки, где обычно покупаете в интернете детские товары? Наткнулась вот на этот сайт https://www.korablik.ru/catalog/nerf/. Можете посоветовать новичку? Заранее благодарю.


Samantha
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