Покупки в интернете
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Покупки в интернете
Привет всем. Не судите меня строго, но я еще ни разу не заказывала в интернет-магазинах. Тут решила попробовать заказать ребенку игрушку. Девочки, где обычно покупаете в интернете детские товары? Наткнулась вот на этот сайт https://www.korablik.ru/catalog/nerf/. Можете посоветовать новичку? Заранее благодарю.
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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