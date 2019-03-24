Птица залетела в дом
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Птица залетела в дом
Я слышала плохо когда птица стучит в окно, а если в дом залетела стоит опасаться?
- nasta456
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 14:16
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Re: Птица залетела в дом
По-моему ничего страшного, они часто залетают в дома и магазины.
- Karina2019
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:13
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Re: Птица залетела в дом
Здравствуйте, прочтите вот тут в статье когда птица залетела в дом к чему это ezoterika.me для того чтобы вы успокоились, и сами лично убедились что это не сулит вам ничего плохого. Действительно птицы часто залетают в дома, и это несет за собой лишь жизненные перемены, возможно она в ваш дом принесет богатство, возможно удачу, но точно ничего плохого) Так что не переживайте)
- Irina2019
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:14
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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