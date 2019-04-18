Судебная рецензия.
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Судебная рецензия.
Мне необходимо получить судебную рецензию на медицинскую экспертизу но мне не очень то и хотят ее давать,подскажите куда обратиться мне в Москве можно чтобы помогли ее получить мне ?
- Flyer
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Судебная рецензия.
Тут без помощи хороших и продвинутых в этих вопросах юристов вам точно ничего не решить я вам могу сказать,для этого нужно будет вам отзывы читать и только тогда уже что либо предпринимать.
- Alyabyev
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Судебная рецензия.
Что могу вам сказать на счет рецензии то конечно же для этого вам нужно в любом случае обратиться в хорошую компанию где вам смогут помочь профессионально,я вот обращался в эту компанию https://www.sudrecense.ru они мне и смогли помочь получить рецензию,делают все они профессионально так что успех вам гарантирован если обратитесь к ним.
- Laurent
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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