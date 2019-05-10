Мне на даче нужно очистить колодец от извести

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Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение Карабас » 10 май 2019, 13:07

Мне на даче нужно очистить колодец от извести, к кому обратится за такими услугами?


Карабас
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести

Новое сообщение ВиллиВОнка » 10 май 2019, 15:09

а что вообще такая процедура есть? я думал в колодец просто что то нужно насыпать)
ВиллиВОнка
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