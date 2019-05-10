Мне на даче нужно очистить колодец от извести
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Мне на даче нужно очистить колодец от извести
Мне на даче нужно очистить колодец от извести, к кому обратится за такими услугами?
- Карабас
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Мне на даче нужно очистить колодец от извести
а что вообще такая процедура есть? я думал в колодец просто что то нужно насыпать)
- ВиллиВОнка
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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