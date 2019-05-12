Больше информации можно прочитать тут https://sad-doma.net/houseplants/trava/irezine-uhod.html
Малиновый рай
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Малиновый рай
Полезная информация о том при какой температуре нужно растить это растение.Ирезине не переносит даже самых слабых заморозков и сквозняков, жаркий воздух ей тоже противопоказан. Оптимально содержание при +19+25 градусах. Некоторые цветоводы устраивают зимний отдых, понижая температуру до +10+12. Однако растение не особенно нуждается в периоде покоя.
- Bodia89
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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