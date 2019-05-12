Малиновый рай

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Малиновый рай

Новое сообщение Bodia89 » 12 май 2019, 23:00

Полезная информация о том при какой температуре нужно растить это растение.Ирезине не переносит даже самых слабых заморозков и сквозняков, жаркий воздух ей тоже противопоказан. Оптимально содержание при +19+25 градусах. Некоторые цветоводы устраивают зимний отдых, понижая температуру до +10+12. Однако растение не особенно нуждается в периоде покоя.

Больше информации можно прочитать тут https://sad-doma.net/houseplants/trava/irezine-uhod.html



Bodia89
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