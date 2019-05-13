VPS

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VPS

Новое сообщение ymka » 13 май 2019, 23:38

Вопрос так сказать к профессионалам. Подскажите где лучше заказать недорогие VPS сервера для работы. В приоритете Центральная Европа скорость и стабильность. Интернет пестрит подобными статьями и сайтами, но хотелось бы услышать мнение тех кто уже не первый день пользуется арендой таких серверов. Буду рад любому вашему совету.


ymka
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Сообщения: 63
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: VPS

Новое сообщение vivary » 13 май 2019, 23:39

Это нужно мониторить сервисы и читать отзывы, так вам вряд ли кто то подскажет, у всех мнения разные. Лично я пользуюсь такими серверами уже на протяжении длительного времени и честно сказать доволен, если хотите могу вам посоветовать один проверенный сервис в ЛС. Если вы еще в поиске напишите я с радостью поделюсь с вами информацией, но там не дешево сразу пишу.
vivary
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: VPS

Новое сообщение Вармолей » 13 май 2019, 23:40

Сперва необходимо обусловиться, будете ли вы брать собственный сервер либо взять в аренду его у хостинговой компании. Я беру в аренду высококачественные сервера для работы на европейских веб-сайтах здесь https://regvps.ru можно запускать хоть какое ПО без ограничений, высочайшая продуктивность, полный контроль при настройке.
Вармолей
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Сообщения: 45
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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