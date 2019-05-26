фирма по строительству домов в Перми
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фирма по строительству домов в Перми
Здравствуйте, есть у кого на примете фирма по строительству домов в Перми? Хочу там построить дачу своему сыну
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: фирма по строительству домов в Перми
думаю что если вам нужна какая то фирма по строительству то ее можно найти в интернете
- ВиллиВОнка
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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