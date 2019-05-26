фирма по строительству домов в Перми

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фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение Dima » 26 май 2019, 12:49

Здравствуйте, есть у кого на примете фирма по строительству домов в Перми? Хочу там построить дачу своему сыну


Dima
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Re: фирма по строительству домов в Перми

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 май 2019, 17:11

думаю что если вам нужна какая то фирма по строительству то ее можно найти в интернете
ВиллиВОнка
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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