зеркало хорошее в ванную

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

зеркало хорошее в ванную

Новое сообщение Карабас » 31 май 2019, 12:11

Где можно купить зеркало хорошее в ванную? Я вот уже много магазинов обошел не могу найти подходящее


Карабас
Читатель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: зеркало хорошее в ванную

Новое сообщение ВиллиВОнка » 31 май 2019, 16:55

ну вообще очень просто найти хорошее зеркало, к примеру вот в интернете можно найти
ВиллиВОнка
Читатель
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
Вернуться к началу

Re: зеркало хорошее в ванную

Новое сообщение Dima » 31 май 2019, 19:38

Здравствуйте, у меня вот есть на примете фабрика зеркал zerkala я думаю что там легко можно найти такое зеркало которое вам нужно, сам там покупал зеркало для дачи, уже стоит давно и радует глаз
Dima
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dima, Google Adsense [Bot] и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group