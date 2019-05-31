Dima » 31 май 2019, 19:38

Здравствуйте, у меня вот есть на примете фабрика зеркал zerkala я думаю что там легко можно найти такое зеркало которое вам нужно, сам там покупал зеркало для дачи, уже стоит давно и радует глаз