выпускной коллектор

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выпускной коллектор

Новое сообщение Харман » 31 май 2019, 12:14

Где можно недорого купить выпускной коллектор? Есть у кого на примете хороший магазин?


Харман
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Re: выпускной коллектор

Новое сообщение ВиллиВОнка » 31 май 2019, 16:56

а для чего вообще служит этот выпускной коллектор? Я просто вообще в этом не разбираюсь
ВиллиВОнка
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Re: выпускной коллектор

Новое сообщение Dima » 31 май 2019, 19:40

Доброго времени суток, ну если вы не знайте где можно купить хрооишй выпускной коллектор то я могу вам порекомнедовать обратится в магазин - https://stinger-shop.ru Там очень много запчастей которых не найти в простых магазинах.
Dima
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Сообщения: 41
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