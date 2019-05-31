трубы круглые

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трубы круглые

Новое сообщение Харман » 31 май 2019, 12:15

Где можно трубы круглые из аллюминия заказать? Мне они нужны для строительства


Харман
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: трубы круглые

Новое сообщение ВиллиВОнка » 31 май 2019, 16:56

думаю можно найти такие трубы в интернете, я бы даже смотрел просто по ценам в магазинах
ВиллиВОнка
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Сообщения: 45
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: трубы круглые

Новое сообщение Dima » 31 май 2019, 19:41

Мне вот когда нужны были такое трубы для работы, то я вот в интернете искал в итоге обратился на сайт - http://alumin.pro Там такой продукции очень много и выбрал себе наиболее подходящие трубы)
Dima
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Сообщения: 41
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