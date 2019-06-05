автобусы в Финляндию

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автобусы в Финляндию

Новое сообщение Dima » 05 июн 2019, 14:43

Ходят ли вообще автобусы в Финляндию, если да, то вообще сколько это будет стоить из Питера?


Dima
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Re: автобусы в Финляндию

Новое сообщение ВиллиВОнка » 05 июн 2019, 17:43

на сколько мне известно там вообще граница маленькая и легко можно доехать до финляндии
ВиллиВОнка
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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