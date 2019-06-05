автобусы в Финляндию
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автобусы в Финляндию
Ходят ли вообще автобусы в Финляндию, если да, то вообще сколько это будет стоить из Питера?
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: автобусы в Финляндию
на сколько мне известно там вообще граница маленькая и легко можно доехать до финляндии
- ВиллиВОнка
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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