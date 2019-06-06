on Fire » 06 июн 2019, 09:11

Заказы или не заказы но если вы хотите сохранить ваши отношения то для этого вам все равно необходимо выделять время для своей второй половинки так что дарить цветы лучше всего будет самостоятельно а не заказывать их с доставкой.