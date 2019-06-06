Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
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Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
Познакомился совсем недавно с очень хорошей девушкой и вот хочу сделать ей хороший подарок а именно купить цветы с доставкой и хочу купить какой нибудь необычный букет цветов, где в Питере можно его купить с ДОСТАВКОЙ!?
- Detach
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 июн 2019, 18:16
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Re: Уникальный букет роз с доставкой, в Питере?
Заказы или не заказы но если вы хотите сохранить ваши отношения то для этого вам все равно необходимо выделять время для своей второй половинки так что дарить цветы лучше всего будет самостоятельно а не заказывать их с доставкой.
- on Fire
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 июн 2019, 15:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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