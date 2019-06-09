Часы

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Часы

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:00

Есть ли магазины по продаже российских часов? Я хочу купить хорошие отечественные часы для моего отца на мою годовщину.


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Часы

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:02

есть конечно же такие магазины, просто их нужно не много поискать, вот к примеру я покупал часы в магазине Вардим
ymka
Писатель
 
Сообщения: 89
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Re: Часы

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:03

Я думаю, что, конечно, есть такие, я сам хочу, чтобы мой дедушка на годовщину подарил качественные часы, он просто очень любит часы, я не знаю, с чем это связано, пока он присматривал за парой здесь https://soviet.market
vivary
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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