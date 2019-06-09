Запчасти

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Запчасти

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:06

У меня есть Mitsubishi Colt. Езжу на нём года четыре и проблем до сих пор с авто не было. Но в последнее время стала машина барахлить, наверно пришло время её ремонтировать. А где бы найти для неё запчасти по нормальной цене? С деньгами сейчас напряжёнка.


vivary
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Re: Запчасти

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:08

Да, в любом автомагазине есть, вероятно, запчасти для вашего автомобиля. Цены везде разные, поэтому для начала советую посмотреть на запчасти в нескольких магазинах, сравнить цены и взять там, где дешевле.
ymka
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Re: Запчасти

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:10

Совет в принципе правильный. Вам никогда не придется спешить и покупать товары в первом магазине. Я согласен, что цены значительно варьируются. Ваш Mitsubishi Colt довольно популярен в нашей стране, и не должно быть проблем с поиском запчастей для него. Смотрите также здесь автозапчасти для Mitsubishi. Я думаю, что все, что вам нужно для вашего автомобиля, можно найти здесь https://japan-cars.com.ua
Вармолей
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