Запчасти
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Запчасти
У меня есть Mitsubishi Colt. Езжу на нём года четыре и проблем до сих пор с авто не было. Но в последнее время стала машина барахлить, наверно пришло время её ремонтировать. А где бы найти для неё запчасти по нормальной цене? С деньгами сейчас напряжёнка.
- vivary
- Читатель
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
-
Re: Запчасти
Да, в любом автомагазине есть, вероятно, запчасти для вашего автомобиля. Цены везде разные, поэтому для начала советую посмотреть на запчасти в нескольких магазинах, сравнить цены и взять там, где дешевле.
- ymka
- Писатель
-
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Re: Запчасти
Совет в принципе правильный. Вам никогда не придется спешить и покупать товары в первом магазине. Я согласен, что цены значительно варьируются. Ваш Mitsubishi Colt довольно популярен в нашей стране, и не должно быть проблем с поиском запчастей для него. Смотрите также здесь автозапчасти для Mitsubishi. Я думаю, что все, что вам нужно для вашего автомобиля, можно найти здесь https://japan-cars.com.ua
- Вармолей
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4