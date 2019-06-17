Из какого материала лучше всего построить дачу
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Из какого материала лучше всего построить дачу
Из какого материала лучше всего построить дачу? Чтобы выглядело хорошо и недорого
- Карабас
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Из какого материала лучше всего построить дачу
думаю вам должен подойти брус, он крепкий и как раз подойдет для вас
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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