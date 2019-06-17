Из какого материала лучше всего построить дачу

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Из какого материала лучше всего построить дачу

Новое сообщение Карабас » 17 июн 2019, 11:02

Из какого материала лучше всего построить дачу? Чтобы выглядело хорошо и недорого


Карабас
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Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Из какого материала лучше всего построить дачу

Новое сообщение ВиллиВОнка » 17 июн 2019, 13:09

думаю вам должен подойти брус, он крепкий и как раз подойдет для вас
ВиллиВОнка
Писатель
 
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Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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