Аркады
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Аркады
Здравствуйте. Не так давно я открыла для себя жанр игры, под названием «аркада» и теперь стараюсь просматривать многочисленные сайты в интернете, чтобы найти игры с необычными сюжетными линиями. Перешла по ссылке http://www.game-leader.ru/arcade/ на страницу с аркадами, которые можно скачать на свой компьютер и была приятно удивлена. Оказывается, достаточно потратить всего несколько минут времени на изучение информации, а потом можно приступать к игровому процессу. Скажите, какой жанр игр вы предпочитаете? Хотелось бы обсудить прямо сейчас эту тему.
- Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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