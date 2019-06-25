Где студенту в наше время дадут кредит?
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Где студенту в наше время дадут кредит?
Где студенту в наше время дадут кредит? Подскажите, пожалуйста.
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?
Могу с уверенностью Вам сказать, что кредиты студентам в наше время выдаёт компания GoFinGo. Ознакомиться с детальной информацией о ней Вы можете вот на этой странице https://rbs.kz/gofingo/ . Сам просто туда уже дважды обращался, вот в чём дело.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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