Где студенту в наше время дадут кредит?

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Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение gambit » 25 июн 2019, 11:01

Где студенту в наше время дадут кредит? Подскажите, пожалуйста.


gambit
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение wenow » 25 июн 2019, 12:43

Могу с уверенностью Вам сказать, что кредиты студентам в наше время выдаёт компания GoFinGo. Ознакомиться с детальной информацией о ней Вы можете вот на этой странице https://rbs.kz/gofingo/ . Сам просто туда уже дважды обращался, вот в чём дело.
wenow
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