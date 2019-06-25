Рабочая одежда

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Рабочая одежда

Новое сообщение burbon » 25 июн 2019, 22:40

Кто покупал в последнее время спецодежду расскажите где ее брали и почему именно там? Мне надо одеть нашу бригаду монтажников как-то нормально чтобы все соответствовало не знаю вот с чего начинать


burbon
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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