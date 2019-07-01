Декоративные элементы
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Декоративные элементы
Здравствуйте. Я никак не могу отыскать в интернете декоративные элементы, то есть филиграни и решила просмотреть как можно больше каталогов, чтобы потом остановить свой выбор на одном из них. Перешла по ссылке https://jbizhu.ru/category/filigrani-de ... ehlementy/ и обнаружила из бюджетной ценовой категории декоративные элементы, которые можно сразу с доставкой по стране заказать. А вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение недорогим элементам или же гораздо лучше будет купить что-то подороже? Заранее, спасибо, за ответы.
- Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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