детский сад

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

детский сад

Новое сообщение Oinar » 01 июл 2019, 15:56

Хочу своего ребенка отдать в хороший детский сад, подскажите хороший сад в Питере, не могу определится


Oinar
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
Вернуться к началу

Re: детский сад

Новое сообщение Карабас » 01 июл 2019, 21:46

ну в детский сад конечно вообще легко обратится вам думаю что вам стоит найти в вашем городе частный детский сад
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group