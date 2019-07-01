детский сад
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
детский сад
Хочу своего ребенка отдать в хороший детский сад, подскажите хороший сад в Питере, не могу определится
- Oinar
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
-
Re: детский сад
ну в детский сад конечно вообще легко обратится вам думаю что вам стоит найти в вашем городе частный детский сад
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8