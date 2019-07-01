дизайн интерьерных украшений

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дизайн интерьерных украшений

Новое сообщение Oinar » 01 июл 2019, 15:58

Мне нужно для дачи разработать дизайн интерьерных украшений из лепнины, подскажите к кому обратится вообще за такой услугой?


Oinar
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Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: дизайн интерьерных украшений

Новое сообщение Карабас » 01 июл 2019, 21:47

так вам нужно для начал найти нужных людей которые занимаются разработкой дизайна и тогда уж вам все там сделают
Карабас
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Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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