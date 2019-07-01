дизайн интерьерных украшений
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дизайн интерьерных украшений
Мне нужно для дачи разработать дизайн интерьерных украшений из лепнины, подскажите к кому обратится вообще за такой услугой?
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: дизайн интерьерных украшений
так вам нужно для начал найти нужных людей которые занимаются разработкой дизайна и тогда уж вам все там сделают
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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