Террасная
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Террасная
Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я не разбираюсь в террасной доске и вообще я не ее фанат, есть ПВХ плитка которая неплохо себя показала
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Террасная
glebushka писал(а):Террасная доска какого производителя на данный момент считается лучшей? Хочу купить для ремонта качественную
Я бы на вашем месте ориентировался на покупку террасной доски из ДПК, самый что ни на есть надежный вариант, причем цена не слишком отличается от других материалов подобного плана, по поводу того в каком магазине заказывать так же могу подсказать https://www.terradeck.ru/terrasa_doma у них собственно я и покупал себе, мне для загородного домовладения нужно было
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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