В каком казино вы играете?

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В каком казино вы играете?

Новое сообщение JardY » 19 фев 2018, 17:24

Расскажите о своем любимом казино.

Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?



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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Харизма » 19 фев 2018, 17:46

У меня в любимых сразу несколько разных казино.

Обожаю конечно же казино Вулкан и Империя казино...пожалуй что у нас в России эти два казино из лучших.

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Re: В каком казино вы играете?

Новое сообщение Карви » 19 фев 2018, 17:53

JardY писал(а):Расскажите о своем любимом казино.

Где вы играете, в какие слоты пробовали себя, чего добиться удалось и с какими проблемами игры в казино вам лично довелось столкнуться?

Вообще не играю в казино!!!

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