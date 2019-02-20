Симбиоза » 20 фев 2019, 00:32

Посмотрите вот такое https://moskva.tsmagazin.ru/products/ca ... zhdayushie предложение, явно говоря это одно из лучших в Москве, с точки зрения личного опыта.

Вариант приличный потому что там продаются лишь высоко качественные средства, и по вполне адекватной стоимости. Ну а если интересует вопрос выбора, думаю с консультантом имеет смысл посоветоваться.