Genadiy » 15 апр 2017, 19:04

Главному герою фильма - корректору Эрику Фоксу на глаза попадается очень странный предмет. Исследовав его, он понимает, что это артефакт, предсказывающий неминуемую гибель Земли. Он решает объедениться с известным археологом Бруком Келвином для того, чтобы тот помог ему разгадать надписи на этом предмете и спасти планету от апокалипсиса.

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