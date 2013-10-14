Фильмы

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Фильмы

Новое сообщение Linola » 14 окт 2013, 07:12

Какие фильмы вам нравится смотреть, к примеру я поклонница драм, по этому жду фильм Ромео и Джульетта


Linola
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Фильмы

Новое сообщение Polina » 12 ноя 2014, 21:29

Нравится смотреть фильмы со смыслом. Очень понравились фильмы "Хористы", "Звездочки на земле", "Мирный воин", "баба Азиз", "Август Раш"
Давайте жить дружно)
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Polina
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 20:57
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Re: Фильмы

Новое сообщение chewbakkaz » 25 июл 2015, 22:12

Я смотрю Ворониных :)

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http://americangrill.ru/gas/

chewbakkaz
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2015, 22:10
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Re: Фильмы

Новое сообщение Ризотто » 28 мар 2016, 22:04

мне нравятся разные фильмы, типа Время, Белый Плен, Марсианин, Сибирский цирюльник, Москва слезам не верит, 1+1 и т.п.
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Ризотто
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Фильмы

Новое сообщение ann_f » 26 сен 2016, 23:31

Всех не перечесть, конечно :) Сейчас пересматриваю "Властелин колец".Осознала, что это сказка для взрослых 8-)
ann_f
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Фильмы

Новое сообщение abwin » 24 фев 2017, 16:48

Весьма интересным оказался фильм Прибытие для меня(http://kinolen.net/filmy/98-pribytie-2016.html) хотя изначально надеялся на какое-то более тесное общение с инопланетянами, да и вообще надеялся, что внеземная жизнь сыграет большую роль. Но оказалось все опять затянуло в пучину человеческих отношений. но фильм хороший!
abwin
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:46
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Re: Фильмы

Новое сообщение lipova » 04 мар 2017, 20:51

А мне нравятся такие фильмы, где есть над чем подумать. Один из таких Исчезнувшая http://kinovinki.net/886-ischeznuvshaya.html. Нереально крутой фильм. Интрига тянулась весь фильм. Это очень круто)
lipova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 20:41
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Re: Фильмы

Новое сообщение gambit » 16 мар 2017, 19:39

Уже больше года, все фильмы смотрю только на этом http://bobfilm.club/drama/ портале, здесь есть большой выбор разных картин, больше всего нравятся драмы. Недавно глянул новый фильм "Логан". Качественная картина, всем советую её посмотреть!
gambit
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Фильмы

Новое сообщение Genadiy » 15 апр 2017, 19:04

Главному герою фильма - корректору Эрику Фоксу на глаза попадается очень странный предмет. Исследовав его, он понимает, что это артефакт, предсказывающий неминуемую гибель Земли. Он решает объедениться с известным археологом Бруком Келвином для того, чтобы тот помог ему разгадать надписи на этом предмете и спасти планету от апокалипсиса.

Заходите скачивайте http://n-torrents.ru/load/films/katastr ... 3-1-0-4945много торрентов фильмов , музыки , софта , игр и т.д. самые популярные.

Изображение

Genadiy
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 19:53
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Re: Фильмы

Новое сообщение Жизель » 02 авг 2017, 12:59

Нравятся наши мелодрамы, смотрю их на канале "Русский роман".
Жизель
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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