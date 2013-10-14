Фильмыmuzika.rusbg.com
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Фильмы
Какие фильмы вам нравится смотреть, к примеру я поклонница драм, по этому жду фильм Ромео и Джульетта
- Linola
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Фильмы
Нравится смотреть фильмы со смыслом. Очень понравились фильмы "Хористы", "Звездочки на земле", "Мирный воин", "баба Азиз", "Август Раш"
Давайте жить дружно)
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Polina
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 20:57
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Re: Фильмы
Я смотрю Ворониных
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- chewbakkaz
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 июл 2015, 22:10
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Re: Фильмы
мне нравятся разные фильмы, типа Время, Белый Плен, Марсианин, Сибирский цирюльник, Москва слезам не верит, 1+1 и т.п.
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Ризотто
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Фильмы
Всех не перечесть, конечно Сейчас пересматриваю "Властелин колец".Осознала, что это сказка для взрослых
- ann_f
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Фильмы
Весьма интересным оказался фильм Прибытие для меня(http://kinolen.net/filmy/98-pribytie-2016.html) хотя изначально надеялся на какое-то более тесное общение с инопланетянами, да и вообще надеялся, что внеземная жизнь сыграет большую роль. Но оказалось все опять затянуло в пучину человеческих отношений. но фильм хороший!
- abwin
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 16:46
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Re: Фильмы
А мне нравятся такие фильмы, где есть над чем подумать. Один из таких Исчезнувшая http://kinovinki.net/886-ischeznuvshaya.html. Нереально крутой фильм. Интрига тянулась весь фильм. Это очень круто)
- lipova
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 20:41
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Re: Фильмы
Уже больше года, все фильмы смотрю только на этом http://bobfilm.club/drama/ портале, здесь есть большой выбор разных картин, больше всего нравятся драмы. Недавно глянул новый фильм "Логан". Качественная картина, всем советую её посмотреть!
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Фильмы
Главному герою фильма - корректору Эрику Фоксу на глаза попадается очень странный предмет. Исследовав его, он понимает, что это артефакт, предсказывающий неминуемую гибель Земли. Он решает объедениться с известным археологом Бруком Келвином для того, чтобы тот помог ему разгадать надписи на этом предмете и спасти планету от апокалипсиса.
Заходите скачивайте http://n-torrents.ru/load/films/katastr ... 3-1-0-4945много торрентов фильмов , музыки , софта , игр и т.д. самые популярные.
- Genadiy
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 апр 2017, 19:53
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Re: Фильмы
Нравятся наши мелодрамы, смотрю их на канале "Русский роман".
- Жизель
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
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