Земфира

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Земфира

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:11

Земфира - Хочешь

(муз. и сл. З. Рамазанова)

Пожалуйста,

Не умирай

Или мне придется тоже

Ты, конечно,

Сразу в рай

А я

Не думаю,

Что тоже…

Хочешь

Сладких апельсинов,

Хочешь

Вслух рассказов длинных,

Хочешь,

Я взорву все звезды

Что мешают спать?

Пожалуйста,

Только живи

Ты же видишь —

Я живу тобою,

Моей огромной любви

Хватит

Нам двоим

С головою

Хочешь

В море с парусами,

Хочешь

Музык новых самых,

Хочешь

Я убью соседей,

Что мешают спать?

Хочешь

Солнце вместо лампы,

Хочешь

За окошком Альпы,

Хочешь

Я отдам все песни

Про тебя отдам все песни?

* * *

Земфира - Искаш ли

(превод на български - ясенево)

Моля те,

Не умирай

Или и аз ще трябва също

Ти, разбира се,

Веднага в Рая

А аз

Не мисля,

Че също....

Искаш ли

Сладки портокали,

Искаш ли

Разкази дълги,

Искаш ли

Да взривя всички звезди,

Които пречат да заспиш?

Моля те,

Само живей

Нали виждаш —

Аз живея чрез теб,

Моята огромна любов

Ще стигне

И за двамата

Че дори и отгоре

Искаш ли

В морето с платната,

Искаш ли

Най-новите парчета,

Искаш ли

Да убия съседите,

Които пречат да заспиш?

Искаш ли

Слънце вместо лампа,

Искаш ли

Алпи зад прозореца,

Искаш ли

Да дам всички песни

За теб да дам всички песни?



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Земфира - Искала

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:14

Земфира - Искала

Я искала тебя, годами долгими

Искала тебя, дворами темными

В журналах, в кино, среди друзей

И в день, когда нашла, с ума сошла

Ты совсем как во сне

Совсем как в альбомах,

Где я рисовала тебя гуашью

Дальше были звонки, ночные больше

Слезы, нервы, любовь и стрелки больше

Но не мои, и старые зазнобы

Куришь каждые пять

мы устали оба

Ты совсем как во сне

Совсем как в альбомах,

Где я рисовала тебя гуашью

Годами долгими,

Ночами темными,

Годами долгими

Ты совсем как во сне

Совсем как в альбомах,

Где я рисовала тебя гуашью

Ты совсем как во сне

Совсем как в альбомах,

Где я рисовала тебя гуашью

Я искала тебя, годами долгими

Искала тебя, дворами темными

В журналах, в кино, годами долгими

Искала тебя, ночами-чами-чами...

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Земфира - Мы разбиваемся

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:18

Земфира - Мы разбиваемся

Мы разбегаемся по делам

Земля разбивается пополам

Сотри меня, смотри в меня

Останься

Прости меня за слабость

И за то, что я так странно и отчаянно люблю

Вздох сожаления на губах

Зависли в неправильных городах

Звонки телефонные под луной

Границы условные

Я с тобой

Сотри, смотри в меня

Останься

Прости меня за слабость

И за то, что я так странно и отчаянно люблю

Мы разбегаемся по делам

Земля разбивается пополам

Вздох сожаления на губах

Зависли в неправильных городах

Звонки телефонные под луной

Границы условные

Я с тобой

Мы разбегаемся по делам

Земля разбивается пополам

Мы разбегаемся

Земля разбивается

Мы разбиваемся

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Земфира - Ариведерчи

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:22

Земфира - Ариведерчи

Вороны москвички меня разбудили,

Промокшие спички надежду убили.

Курить - значит буду дольше жить,

Значит будем

Корабли в моей гавани жечь,

На рубли поменяю билет,

Отрастить бы до самых до плеч

Я никогда не вернусь - домой.

С тобой.

Мне так интересно, а с ними не очень.

Я вижу что тесно, я помню что прочно

Дарю - время, видишь я горю,

Кто-то спутал

И поджег меня. Ариведерчи.

Не учили в глазок посмотреть...

И едва ли успеют по плечи...

Я разобью турникет

И побегу по своим...

Обратный change на билет

Я буду ждать, ты звони

Мои обычные в шесть.

Я стала старше на жизнь

Наверное нужно учесть...

Корабли в моей гавани

Не взлетим так поплаваем

Стрелки ровно на два часа

Назад...

В моей гавани

Не взлетим так поплаваем

Стрелки ровно на два часа

Назад...

Корабли в моей гавани

Не взлетим так поплаваем

Стрелки ровно на два часа

Назад...

В моей гавани

Не взлетим так поплаваем

Стрелки ровно на два часа

Назад...

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Земфира - Кукушка

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:32

Земфира - Кукушка

Виктор Цой

Песен еще ненаписанных, сколько?

Скажи, кукушка, пропой.

В городе мне жить или на выселках,

Камнем лежать или гореть звездой, звездой.

Солнце мое - взгляни на меня,

Моя ладонь превратилась в кулак,

И если есть порох - дай огня.

Вот так...

Кто пойдет по следу одинокому?

Сильные да смелые

Головы сложили в поле в бою.

Мало кто остался в светлой памяти,

В трезвом уме да с твердой рукой в строю, в строю.

Солнце мое - взгляни на меня,

Моя ладонь превратилась в кулак,

И если есть порох - дай огня.

Вот так...

Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас

Ласковый рассвет встречаешь? Ответь.

Хорошо с тобой, да плохо без тебя,

Голову да плечи терпеливые под плеть, под плеть.

Солнце мое - взгляни на меня,

Моя ладонь превратилась в кулак,

И если есть порох - дай огня.

Вот так...

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Мумий Тролль и Земфира - Медведица

Новое сообщение video » 25 май 2009, 03:39

Мумий Тролль и Земфира - Медведица

В слезах парнишка

Ему соврала я немножко

Сдала подружка

Должно быть ей сейчас так стыдно

А мне что делать ?

И мне теперь не оправдаться

Найду другого

Чтобы не плакал и не обижался

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

В слезах парнишка

Ему соврала я немножко

Сдала подружка

Должно быть ей сейчас так стыдно

А мне что делать ?

И мне теперь не оправдаться

Найду другого

Чтобы не плакал и не обижался

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

То ли большая, то ли малая

Мерещится

То ли большая, то ли малая

Медведица

Мерещится...

Мерещится...

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Прости

Новое сообщение video » 10 июн 2009, 02:04

Море обнимет, закопает в пески

Закинут рыболовы лески

Поймают в сети наши души

Прости меня, моя любовь

Поздно. О чем-то думать слишком поздно

Тебе, я чую, нужен воздух

Лежим в такой огромной луже

Прости меня, моя любовь

Джинсы воды набрали и прилипли

Мне кажется, мы крепко влипли

Мне кажется, потухло солнце

Прости меня, моя любовь

Тихо. Не слышно ни часов, ни чаек

Послушно сердце выключаем

И ты в песке, как будто в бронзе

Прости меня, моя любовь

Прости меня, моя любовь

Прости меня, моя любовь

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Блюз

Новое сообщение video » 10 июн 2009, 02:11

Покатаемся по городу.

Отвези меня пожалуйста

К мосту.Ближе,ближе,

Здесь я дышу.

От луны такие грустные.

До неё подпрыгнуть хочется.

Давай выпьем прямо

Здесь и сейчас.

Ты меня моя милиция

Заберёт и не подавится

Смотри дальше,дальше

Здесь никогда.

Покатаемся по городу

Отвези меня пожалуйста

К мосту.Ближе,ближе

Здесь я дышу

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Самолёт

Новое сообщение video » 10 июн 2009, 02:33

Сколько в моей жизни было этих самолетов

Никогда не угадаешь где же он не приземлится

Я плачу за эти буковки и цифры

Улечу на этом кресле прямо в новости

Давай, я позвоню тебе еще раз

Помолчим, поулыбаемся друг другу

Я пытаюсь справиться с обрушившимся небом

Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки

Я молчу, белеет парус одинокок

Дурачок, он ничего не понимает

Корабли имеют сердце и возможность выбирать

И погибая улыбаться

Мы с тобой еще немного и взорвёмся

Жаль, но я никак не научусь остановиться

Разгоняюсь-загоняюсь как отпущенная птица

Хорошо, я буду сдержанной и взрослой

Снег пошёл и значит что-то поменялось

Я люблю твои запутанные волосы

Давай, я позвоню тебе ещё раз, помолчим

Люблю твои запутанные волосы

Давай, я позвоню тебе ещё раз, помолчим

Люблю...

Люблю...

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Земфира - Да Теперь Решено Без Возврата (Москва)

Новое сообщение video » 23 июн 2009, 06:07

стихи Сергея Есенина

Да! Теперь — решено. Без возврата

Я покинул родные поля.

Уж не будут листвою крылатой

Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно исдох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

Я люблю этот город вязевый,

Пусть обрюзг он и пусть одрях.

Золотая дремотная Азия

Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,

Когда светит... черт знает как!

Я иду, головою свесясь,

Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,

Но всю ночь напролет, до зари,

Я читаю стихи проституткам

И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:

«Я такой же, как вы, пропащий,

Мне теперь не уйти назад».

Низкий дом без меня ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогнутых улицах

Умереть, знать, судил мне бог.

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