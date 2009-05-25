Земфира - Хочешь
(муз. и сл. З. Рамазанова)
Пожалуйста,
Не умирай
Или мне придется тоже
Ты, конечно,
Сразу в рай
А я
Не думаю,
Что тоже…
Хочешь
Сладких апельсинов,
Хочешь
Вслух рассказов длинных,
Хочешь,
Я взорву все звезды
Что мешают спать?
Пожалуйста,
Только живи
Ты же видишь —
Я живу тобою,
Моей огромной любви
Хватит
Нам двоим
С головою
Хочешь
В море с парусами,
Хочешь
Музык новых самых,
Хочешь
Я убью соседей,
Что мешают спать?
Хочешь
Солнце вместо лампы,
Хочешь
За окошком Альпы,
Хочешь
Я отдам все песни
Про тебя отдам все песни?
* * *
Земфира - Искаш ли
(превод на български - ясенево)
Моля те,
Не умирай
Или и аз ще трябва също
Ти, разбира се,
Веднага в Рая
А аз
Не мисля,
Че също....
Искаш ли
Сладки портокали,
Искаш ли
Разкази дълги,
Искаш ли
Да взривя всички звезди,
Които пречат да заспиш?
Моля те,
Само живей
Нали виждаш —
Аз живея чрез теб,
Моята огромна любов
Ще стигне
И за двамата
Че дори и отгоре
Искаш ли
В морето с платната,
Искаш ли
Най-новите парчета,
Искаш ли
Да убия съседите,
Които пречат да заспиш?
Искаш ли
Слънце вместо лампа,
Искаш ли
Алпи зад прозореца,
Искаш ли
Да дам всички песни
За теб да дам всички песни?