Машина времени (Макаревич)

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Машина времени (Макаревич)

Новое сообщение Машина времени » 16 ноя 2009, 03:34

Машина времени - Свеча

Бывают дни когда опустишь руки и нет ни слов ни музыки ни сил

В такие дни я был с собой в разлуке и никого помочь мне не просил

И я хотел уйти куда попало закрыть свой дом и не найти ключа

но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча

но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча

И спеть меня никто не мог заставить

Молчание начало всех начал

Но если плечи песней мне расправить

как трудно сделать так чтоб я молчал

и пусть сегодня дней осталось мало и выпал снег а кровь не горяча

Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча

Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча



Машина времени
 
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Машина времени - Ты или я

Новое сообщение Машина времени » 16 ноя 2009, 03:41

Машина времени - Ты или я

Все очень просто - в сказке обман. Солнечный остров скрылся в туман.

Замков воздушных не носит Земля. Кто-то ошибся - ты, или я

Все очень просто - нет гор золотых. Падают звезды в руки других.

Нет райской птицы среди воронья. Кто-то ошибся - ты, или я

Лишь только весною тают снега. И даже у моря есть берега.

Всех нас согреет вера одна. Кто-то успеет - ты, или я ?

Все очень просто - в сказке обман. Солнечный остров скрылся в туман.

Всех нас согреет вера одна. Кто-то успеет - ты, или я ?

Машина времени
 
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Машина времени - Поворот

Новое сообщение Машина времени » 16 ноя 2009, 03:44

Машина времени - Поворот

Мы себе давали слово

Не сходить с пути прямого

Но так уж суждено

И уж если откровенно всех пугают перемены

Но тут уж все равно

Вот новый поворот и мотор ревет

Что он нам несет пропасть или взлет

Омут или брод и не разберешь

Пока не повернешь

Вот новый поворот и мотор ревет

Что он нам несет пропасть или взлет

Омут или брод и не разберешь

Пока не повернешь

И пугаться нет причины если вы еще мужчины

Вы кое в чем сильны

Выезжайте за ворота и не бойтесь поворота

Пусть добрым будет путь

Вот новый поворот и мотор ревет

Что он нам несет пропасть или взлет

Омут или брод и не разберешь

Пока не повернешь за поворот

Новый поворот и мотор ревет

Что он нам несет пропасть или взлет

Омут или брод и не разберешь

Пока не повернешь за поворот

Новый поворот и мотор ревет

Что он нам несет пропасть или взлет

Омут или брод и не разберешь

Пока не повернешь пока не повернешь

Машина времени
 
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Машина времени - За тех, кто в море

Новое сообщение Машина времени » 16 ноя 2009, 03:47

Машина времени - За тех, кто в море

Ты помнишь, как все начиналось

Все было впервые и вновь

Как строили лодки и лодки звались

"Вера", "Надежда", "Любовь"

Как дружно рубили канаты

Как вдаль уходила земля

И волны нам пели, и каждый пятый,

Как правило, был у руля.

Я пью до дна

За тех, кто в море

За тех, кого любит волна

За тех, кому повезет

И если цель одна

И в радости и в горе

То тот, кто не струсил

И весел не бросил

Тот землю свою найдет.

Напрасно нас бурей пугали,

Вам скажет любой моряк,

Что бури бояться вам стоит едва ли,

В сущности буря - пустяк.

В бури лишь крепче руки,

И парус поможет идти.

Гораздо трудней не свихнуться со скуки

И выдержать полный штиль

Машина времени
 
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Re: Машина времени (Макаревич)

Новое сообщение Polina » 13 ноя 2014, 00:08

Я Смысл Этой Жизни Вижу в Том

https://www.youtube.com/watch?v=2_EAJwqaoqE

Я смысл этой жизни вижу в том,

Чтоб не жалея ни души, ни тела,

Идти вперед, любить и делать дело,

Себя не оставляя на потом.

Движенья постигая красоту,

Окольного пути не выбирая,

Наметив в самый край, пройти по краю,

Переступив заветную черту.

Не ждать конца, в часы уставив взгляд,

Тогда и на краю свободно дышишь.

И пули, что найдет тебя

Ты не услышишь,

А остальные мимо пролетят.

В полночной темноте увидеть свет,

И выйдти к свету, как выходят к цели.

Все виражи минуя на пределе

При этом веря, что предела нет.

Не презирать, не спорить, а простить

Всех тех, кто на тебя рукой махнули.

На каждого из нас у смерти есть по пуле,

Так стоит ли об этом говорить...

Не ждать конца, в часы уставив взгляд,

Тогда и на краю свободно дышишь.

И пули, что найдет тебя

Ты не услышишь,

А остальные мимо пролетят.

Давайте жить дружно)
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Polina
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 20:57
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Re: Машина времени (Макаревич)

Новое сообщение Irina2019 » 24 мар 2019, 19:52

спасибо за ответы)
Irina2019
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:14
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