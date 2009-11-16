Бывают дни когда опустишь руки и нет ни слов ни музыки ни сил
В такие дни я был с собой в разлуке и никого помочь мне не просил
И я хотел уйти куда попало закрыть свой дом и не найти ключа
но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча
но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча
И спеть меня никто не мог заставить
Молчание начало всех начал
Но если плечи песней мне расправить
как трудно сделать так чтоб я молчал
и пусть сегодня дней осталось мало и выпал снег а кровь не горяча
Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча
Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча