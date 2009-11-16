Машина времени » 16 ноя 2009, 03:34

Машина времени - Свеча

Бывают дни когда опустишь руки и нет ни слов ни музыки ни сил

В такие дни я был с собой в разлуке и никого помочь мне не просил

И я хотел уйти куда попало закрыть свой дом и не найти ключа

но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча

но верил я не все еще пропало пока не меркнет свет пока горит свеча

И спеть меня никто не мог заставить

Молчание начало всех начал

Но если плечи песней мне расправить

как трудно сделать так чтоб я молчал

и пусть сегодня дней осталось мало и выпал снег а кровь не горяча

Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча

Я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча