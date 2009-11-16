Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:38

Наутилус Помпилиус - Я хочу быть с тобой

Я пытался уйти от любви

Я брал острую бритву и правил себя

Я укрылся в подвале я резал

Кожаные ремни стянувшие слабую грудь

Я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

Твое имя давно стало другим

Глаза навсегда потеряли свой цвет

Пьяный врач мне сказал тебя больше нет

Пожарный выдал мне справку

Что дом твой сгорел

Но я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

Я ломал стекло как шоколад в руке

Я резал эти пальцы за то что они

Не могут прикоснуться к тебе

Я смотрел в эти лица и не мог им простить

Того что у них нет тебя и они могут жить

Но я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь