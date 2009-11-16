Наутилус Помпилиус (Бутусов)

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Наутилус Помпилиус (Бутусов)

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:34

Наутилус Помпилиус - Прогулки по воде

С пpичала pыбачил апостол Андpей

А Спаситель ходил по воде

И Андpей доставал из воды пескаpей

А Спаситель погибших людей

И Андpей закpичал: я покину пpичал

Если ты мне откpоешь секpет

И Спаситель ответил: Спокойно Андpей

Никакого секpета здесь нет

Видишь там на гоpе возвышается кpест

Под ним десяток солдат повиси-ка на нем

А когда надоест возвpащайся назад

Гулять по воде

Гулять по воде

Гулять по воде со мной

Hо учитель на касках блистают pога

Чеpный воpон кpужит над кpестом

Объясни мне сейчас пожалей дуpака

А pаспятье оставь на потом

Онемел Спаситель и топнул в сеpдцах

По водной глади ногой

Ты и веpно дуpак и Андpей в слезах

Побpел с пескаpями домой

Видишь там на гоpе возвышается кpест

Под ним десяток солдат повиси-ка на нем

А когда надоест возвpащайся назад

Гулять по воде

Гулять по воде

Гулять по воде со мной

Видишь там на гоpе возвышается кpест

Под ним десяток солдат повиси-ка на нем

А когда надоест возвpащайся назад

Гулять по воде

Гулять по воде

Гулять по воде со мной



Наутилус Помпилиус
 
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Наутилус Помпилиус - Я хочу быть с тобой

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:38

Наутилус Помпилиус - Я хочу быть с тобой

Я пытался уйти от любви

Я брал острую бритву и правил себя

Я укрылся в подвале я резал

Кожаные ремни стянувшие слабую грудь

Я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

Твое имя давно стало другим

Глаза навсегда потеряли свой цвет

Пьяный врач мне сказал тебя больше нет

Пожарный выдал мне справку

Что дом твой сгорел

Но я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

Я ломал стекло как шоколад в руке

Я резал эти пальцы за то что они

Не могут прикоснуться к тебе

Я смотрел в эти лица и не мог им простить

Того что у них нет тебя и они могут жить

Но я хочу быть с тобой я хочу быть с тобой

Я так хочу быть с тобой

Я хочу быть с тобой и я буду с тобой

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

В комнате с белым потолком

С правом на надежду

В комнате с видом на огни

С верою в любовь

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Наутилус Помпилиус - Крылья

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:43

Наутилус Помпилиус - Крылья

Ты снимаешь вечернее платье стоя лицом к стене,

И я вижу свежие шрамы на гладкой как бархат спине,

Мне хочется плакать от боли или забыться во сне,

Где твои крылья которые так нрвились мне?

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Когда-то у нас было время - теперь у нас есть дела,

Доказывать что сильный жрет слабых,

Доказывать что сажа бела,

Мы все потеряли что-то, на этой безумной войне,

Кстати, где твои крылья? Которые нравились мне,

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Я не спрашиваю сколько у тебя денег,

Не спрашиваю сколько мужей,

Я вижу ты боишься открытых окон,

И верхних этажей,

И если завтра начнется пожар и все здание будет в огне,

Мы погибнем без этих крыльев - которые нравились мне,

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Где, твои крылья, которые нравились мне?

Наутилус Помпилиус
 
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Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:47

Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью

Круговая порука мажет как копоть

Я беру чью-то руку а чувствую локоть

Я ищу глаза а чувствую взгляд

Где выше голов находится зад

За красным восходом розовый закат

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные одной цепью связанные одной

Здесь суставы вялы а пространства огромны

Здесь составы смяли чтоб сделать колонны

Одни слова для кухонь другие для улиц

Здесь брошены орлы ради бройлерных куриц

И я держу равнение даже целуясь на

Скованных одной цепью связанных одной целью

Скованных одной цепью связанных одной целью

Можно верить и в отсутствии веры

Можно делать и в отсутствии дела

Нищие молятся молятся на

То что их нищета гарантирована

Здесь можно играть про себя на трубе

Но как не играй все играешь отбой

И если есть те кто приходят к тебе

Найдутся и те кто придут за тобой

Так же

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные одной цепью связанные одной

Здесь женщины ищут но находят лишь старость

Здесь мерилом работы считают усталость

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи

Здесь первые на последних похожи

И не меньше последних устали быть может быть

Скованными одной цепью связанными одной целью

Скованными одной цепью связанными одной целью

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные одной цепью связанные одной целью

Скованные

Наутилус Помпилиус
 
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Наутилус Помпилиус - Goodbye, America

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:52

Наутилус Помпилиус - Goodbye, America

Прощальное письмо (Гудбай Америка)

Когда умолкнут все песни

Которых я не знаю

В терпком воздухе крикнет

Последний мой бумажный пароход

Good Bye Америка

Где я не буду никогда

Прощай навсегда

Возми банджо,

Сыграй мне на прощанье

Мне стали слишком малы

Твои тертые джинсы

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды

Good Bye Америка

Где я не был никогда

Услышу ли песню

Которую запомню навсегда

Good Bye Америка

When all songs subside

Which I don't know

My last paper steamship

will give a shout in the astringent﻿ air...

Goodbye, Amerika, ooh,

where I have never been

adieu forever

Take a banjo, play for me at parting

Lalai...

Your jeans became too small for me

They teached us for so long

to love your forbidden﻿ fruits

Goodbye, Amerika, ooh, where I will never be

whether I hear a song...

Наутилус Помпилиус
 
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Наутилус Помпилиус - Утро Полины

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 05:09

Наутилус Помпилиус - Утро Полины

Руки Полины, как забытая песня под упорной иглой.

Звуки ленивы и кружат, как пылинки над ее головой.

Сонные глаза ждут того, кто войдет и зажжет в них свет.

Утро Полины продолжается сто миллиардов лет.

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.

И от ее дыханья в окнах запотело стекло.

И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.

В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло.

Я знаю тех, кто дождется, и тех, кто не дождавшись умрет.

Hо и с теми и с другими одинаково скучно идти.

Я люблю тебя за то, что твое ожидание ждет

Того, что никогда не сможет произойти.

Пальцы Полины, словно свечи в канделябрах ночей,

Слезы Полины превратились в бесконечный ручей,

В комнате Полины на пороге нерешительно мнется рассвет,

Утро Полины продолжается сто миллиардов лет.

И все эти годы я слышу, как колышется грудь.

И от ее дыханья в окнах запотело стекло.

И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь.

В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло.

Наутилус Помпилиус
 
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Моя звезда - В. Бутусов

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 05:13

Моя звезда - В. Бутусов (из к/ф "Война")

Кадры из фильлма А Балабанова "Война" (2002)

Моя звезда всегда со мной

Моя звезда горит внутри и

Говорит мне: “Подожди,

Постой чуть-чуть еще немного,

Нам предстоит неблизкая дорога”

Моя звезда звучит в ночи

Её огонь во мне сияет

Но свет её не озаряет

Лучи звезды меня не греют

Она ведет меня на крайний север

И никогда не скажет “Да”

Не понадеется на чудо

Не подарит капли света

Никому не даст тепла

И я люблю ее всегда

Я люблю её за это

Но моя звезда мне безответна…

Звезда блестит в моей груди

Она рискует круг за кругом

Мы летим вдвоем

Поем о том о сем

О том как проплываем крайний север

И вес тюлени все киты

Звезду завидев горько плачут

Она не светит никому

Она не греет никого

Она приводит всех к заветной цели

И говорит “Прости - прощай

Я покидаю этот край”

И повторяет каждый раз

Один и тот же свой рассказ

Как улетает от меня

И покидает навсегда

Вот так моя звезда меня хоронит…

Наутилус Помпилиус
 
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Наутилус Помпилиус - Одинокая Птица

Новое сообщение Наутилус Помпилиус » 20 ноя 2009, 08:16

Наутилус Помпилиус - Одинокая Птица

Одинокая птица,

Ты летишь высоко:

В антрацитовом небе

Безлунных ночей,

Повергая в смятенье

Бродяг и собак,

Красотой и размахом

Крылатых плечей.

У тебя нет птенцов,

У тебя нет гнезда,

Тебя манит незримая

Миру звезда.

А в глазах у тебя-

Неземная печаль...

Ты-сильная птица,

Но мне тебя жаль.

Одинокая птица,

Ты летаешь высоко,

И лишь безумец

Был способен так влюбиться:

За тобою вслед подняться

За тобою вслед подняться

Чтобы вместе с тобой

Разбиться с тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе...

Чёрный ангел печали,

Давай отдохнём!

Посидим на ветвях,

Помолчим в тишине...

Что на небе такого,

Что стоит того,

Чтобы рухнуть на камни

Тебе или мне?

Одинокая птица,

Ты летаешь высоко,

И лишь безумец

Был способен так влюбиться:

За тобою вслед подняться

За тобою вслед подняться

Чтобы вместе с тобой

Разбиться с тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе,

С тобою вместе!

Наутилус Помпилиус
 
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Re: Наутилус Помпилиус (Бутусов)

Новое сообщение Irina2019 » 24 мар 2019, 19:52

спасибо за ответы)
Irina2019
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:14
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