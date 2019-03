Наутилус Помпилиус » 16 ноя 2009, 04:52

Наутилус Помпилиус - Goodbye, America

Прощальное письмо (Гудбай Америка)

Когда умолкнут все песни

Которых я не знаю

В терпком воздухе крикнет

Последний мой бумажный пароход

Good Bye Америка

Где я не буду никогда

Прощай навсегда

Возми банджо,

Сыграй мне на прощанье

Мне стали слишком малы

Твои тертые джинсы

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды

Good Bye Америка

Где я не был никогда

Услышу ли песню

Которую запомню навсегда

Good Bye Америка

When all songs subside

Which I don't know

My last paper steamship

will give a shout in the astringent air...

Goodbye, Amerika, ooh,

where I have never been

adieu forever

Take a banjo, play for me at parting

Lalai...

Your jeans became too small for me

They teached us for so long

to love your forbidden fruits

Goodbye, Amerika, ooh, where I will never be

whether I hear a song...