Игорь Тальков » 16 ноя 2009, 06:11

Игорь Тальков - Баллада об афганце

Он сидел за столом на гостиничном жёстком диване,

Наливая мне водку в единственный целый бокал,

И внезапно спросил, почему я не спел об Афгане.

Я ответил ему, что я там не бывал.

- Почему не бывал? Гм…с концертом не звали,

ну, а так, без концерта, кому ж я там нужен такой?

Молодой ветеран улыбнулся с оттенком печали,

Прикурив сигарету единственной правой рукой.

Я попел ему песни, а он мне без всякого лака

Рассказал лучше книг и кино про жизнь и про смерть.

Так впервые почувствовал я, что такое атака

И что значит столкнуться со смертью и не умереть.

А потом его так понесло, что возникла опасность

На свободе нам с ним эту трудную жизнь не дожить.

Хоть у нас и была эта самая – как её? – гласность,

Но за Ленина и Горбачёва могли посадить.

Молодой ветеран был душою смертельно изранен

И тяжёлою ношей под сердцем обиду носил.

Он, прощаясь, сказал: "Хорошо, что ты не был в Афгане".

Ну, а мне показалось, что я там всё-таки был.

6. 11. 1991