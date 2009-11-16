Игорь Тальков

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Игорь Тальков

Новое сообщение Игорь Тальков » 16 ноя 2009, 05:56

Игорь Тальков - Чистые пруды

Автор текста (слов): Фадеев Л.

Композитор (музыка): Тухманов Д.

У каждого из нас на свете есть места,

Куда приходим мы на миг уединиться,

Где память, как строка почтового листа,

Нам сердце исцелит, когда оно томится.

Чистые пруды, застенчивые ивы,

Как девчонки, смолкли у воды,

Чистые пруды, веков зеленый сон,

Мой дальний берег детства,

Где звучит аккордеон.

И я спешу туда, там льется добрый свет,

И лодки на воде, как солнечные пятна,

Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет,

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно.

Чистые пруды, застенчивые ивы,

Как девчонки, смолкли у воды,

Чистые пруды, веков зеленый сон,

Мой дальний берег детства,

Где звучит аккордеон.

Однажды ты пройдешь бульварное кольцо,

И в памяти твоей мы встретимся, наверно.

И воды отразят знакомое лицо,

И сердце исцелят, и успокоят нервы.

Чистые пруды застенчивые ивы...

Чистые пруды, застенчивые ивы,

Как девчонки, смолкли у воды,

Чистые пруды, веков зеленый сон,

Мой дальний берег детства,

Где звучит аккордеон.

У каждого из нас на свете есть места,

Что нам за далью лет и ближе, и дороже,

Там дышится легко, там мира чистота

Нас делают на миг счастливей и моложе.

Чистые пруды, застенчивые ивы,

Как девчонки, смолкли у воды,

Чистые пруды, веков зеленый сон,

Мой дальний берег детства,

Где звучит аккордеон.



Игорь Тальков
 
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Игорь Тальков - Я вернусь

Новое сообщение Игорь Тальков » 16 ноя 2009, 06:07

Игорь Тальков - Я вернусь

Я мечтаю вернуться с войны

На которой родился и рос,

На руинах нищей страны

Под дождями из слёз.

Но не предан земле тиран,

Объявивший войну стране,

И не видно конца и края этой войне.

Я пророчить не берусь,

Но точно знаю, что вернусь

Пусть даже через сто веков

В страну не дураков, а гениев.

И, поверженный в бою,

Я воскресну и спою

На первом дне рождения

Страны, вернувшейся с войны.

А когда затихают бои,

На привале, а не в строю,

Я о мире и о любви

Сочиняю и пою.

Облегчённо вздыхают враги,

А друзья говорят: "Устал"…

Ошибаются те, и другие - это привал.

Я завтра снова в бой сорвусь,

Но точно знаю, что вернусь

Пусть даже через сто веков

В страну не дураков, а гениев.

И, поверженный в бою,

Я воскресну и спою

На первом дне рождения

Страны, вернувшейся с войны.

С войны...

Я завтра снова в бой сорвусь,

Но точно знаю, что вернусь

Пусть даже через сто веков

В страну не дураков, а гениев.

И, поверженный в бою,

Я воскресну и спою

На первом дне рождения

Страны, вернувшейся с войны.

Вернусь...

С войны...

Игорь Тальков
 
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Игорь Тальков - Баллада об афганце

Новое сообщение Игорь Тальков » 16 ноя 2009, 06:11

Игорь Тальков - Баллада об афганце

Он сидел за столом на гостиничном жёстком диване,

Наливая мне водку в единственный целый бокал,

И внезапно спросил, почему я не спел об Афгане.

Я ответил ему, что я там не бывал.

- Почему не бывал? Гм…с концертом не звали,

ну, а так, без концерта, кому ж я там нужен такой?

Молодой ветеран улыбнулся с оттенком печали,

Прикурив сигарету единственной правой рукой.

Я попел ему песни, а он мне без всякого лака

Рассказал лучше книг и кино про жизнь и про смерть.

Так впервые почувствовал я, что такое атака

И что значит столкнуться со смертью и не умереть.

А потом его так понесло, что возникла опасность

На свободе нам с ним эту трудную жизнь не дожить.

Хоть у нас и была эта самая – как её? – гласность,

Но за Ленина и Горбачёва могли посадить.

Молодой ветеран был душою смертельно изранен

И тяжёлою ношей под сердцем обиду носил.

Он, прощаясь, сказал: "Хорошо, что ты не был в Афгане".

Ну, а мне показалось, что я там всё-таки был.

6. 11. 1991

Игорь Тальков
 
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Игорь Тальков - Бывший подъесаул

Новое сообщение Игорь Тальков » 16 ноя 2009, 06:17

Игорь Тальков - Бывший подъесаул

Бывший подъесаул уходил воевать.

На проклятье отца и молчание брата

Он ответил "Так надо, но вам не понять"

Тихо обнял жену и добавил "Так надо"

Он вскочил на коня, проскакал полверсы

И как вкопанный встал у речного затона

И Река приняла ордена и кресты

И накрыла волна золотые погоны

И Река приняла ордена и кресты

И накрыла волна золотые погоны

Сильный ветер подул, вздыбил водную гладь

Зашумела листва, встрепенулась природа

И услышал казак "Ты идешь воевать

За народную власть со своим же народом"

И услышал казак "Ой, ты идешь воевать

За народную власть со своим же народом"

Он вскочил на коня и молитву прочел

И коню до костей шпоры врезал с досады

Конь шарахнулся так, как от ладана черт

От затона, где в ил оседали награды

Любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить

Любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить

И носило его по родной стороне,

Где леса и поля превратились в плацдармы

Бывший подъесаул преуспел в той воне

И закончил ее на посту командарма

Но Природа мудра. И Всевышнего глаз

Видит каждый наш шаг по тернистой дороге.

Наступает момент, когда каждый из нас

У посленей черты вспоминает о Боге.

Вспомнил и Командарм о проклятьи отца

И что Божий наказ у реки не послушал

Когда щелкнул затвор и девять граммов свинца

Отпустили на Суд его грешную душу.

А затон все хранит в глубине ордена

И вросли в берега золотые погоны

На года, на века, на все времена

Непорушенной памятью Тихого Дона

На года, на века, на все времена

Непорушенной памятью Тихого Дона

Любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить

Любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить

Игорь Тальков
 
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Re: Игорь Тальков

Новое сообщение Irina2019 » 24 мар 2019, 19:53

спасибо за ответы)
Irina2019
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