Сволочи (Фильм)

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Сволочи (Фильм)

Новое сообщение Сволочи » 20 ноя 2009, 06:39

Сволочи - Фильм 1/2



Сволочи
 
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Сволочи (Фильм) - 2

Новое сообщение Сволочи » 20 ноя 2009, 06:40

Сволочи - Фильм 2/2

Сволочи
 
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Re: Сволочи (Фильм)

Новое сообщение титомиров » 26 июл 2015, 19:47

Очень классный фильм. Каждый год его смотрю на 9 мая.

___________________________

С уважением http://zhdalians.ru/branches/106/

титомиров
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июл 2015, 19:44
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Re: Сволочи (Фильм)

Новое сообщение alex1975 » 11 ноя 2015, 22:14

Шикарный фильм!
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 13:05
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Re: Сволочи (Фильм)

Новое сообщение kuros » 11 ноя 2015, 22:20

Смотрится на одном дыхании!
kuros
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 15:15
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Re: Сволочи (Фильм)

Новое сообщение Ризотто » 28 мар 2016, 22:05

тяжелый фильм, смотрела со скрипом сердца... но финал порадовал.
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Ризотто
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Сволочи (Фильм)

Новое сообщение kerch » 23 фев 2019, 20:01

Да, Сволочи фильм крутой, один из лучших фильмов снятых в России. Жаль что их не очень много. Мне больше нравится голливудские боевики. Рекомендую обратить внимание на эту картину http://n-torrents.org/load/films/boevik ... -1-0-73992 . Как по мне, фильм достоин внимания. Рекомендую!

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kerch
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Сообщения: 69
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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