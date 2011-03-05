Стриптизерша преследует Пенева

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Стриптизерша преследует Пенева

Новое сообщение translate » 05 мар 2011, 18:15

С известным болгарским футбольным тренером Димитаром Пеневым, которого на родине называют "тренер века", произошла курьезная история.

В казино софийского отеля к нему привязалась стриптизерша. Сперва она попросила у Пенева автограф, а также номер его мобильного телефона, однако тот ей отказал.

Тем не менее, настойчивая мадам не унялась, начала приглашать Димитара выпить с ней кофе, пишет болгарское издание "7 дни Спорт".

"Пенев попал в очень плохую ситуацию. Девушка хочет быть постоянно на виду. По крайней мере, по его словам, она не ищет деньги, а призналась, что влюблена в старшего мужчину. Но он не намерен ввязываться в такую драму, ведь он семейный человек", - прокомментировал инцидент знакомый Пенева.

Напомним, Димитар Пенев возглавлял софийский ЦСКА и сборную Болгарии, которая под его руководством добилась лучшего результата в своей истории - заняла 4-е место на чемпионате мира 1994 года.



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Re: Стриптизерша преследует Пенева

Новое сообщение Karina2019 » 20 июн 2019, 15:08

Привет. Есть точно знаю очень классная индивидуалка к которой можно приехать в гости - интим объявление посмотрите, она точно преследовать вас не будет, и после секса с ней у вас точно проблем не будет.
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