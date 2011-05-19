Растет средняя продолжительность пребывания за границей и стремление болгар зарабатывать деньги за рубежом. Такие тенденции были установлены в исследовании ученых из Института экономических исследований при Болгарской академии наук (БАН) и Университета национального и мирового хозяйства в Софии (УНСС). Впервые исследуется болгарская диаспора за границей: в Испании, а итоги будут подведены к концу июня, следующий анализ будет проведен в Германии. В исследовании “Болгарская диаспора в Западной Европе: трансграничная мобильность, национальная идентичность и развитие” ученые из БАН и УНСС провели опрос болгар, возвратившихся на родину, и потенциальных эмигрантов.

По мнению авторов исследования, после вступления Болгарии в ЕС желание людей переехать за рубеж возросло более чем в три раза. Около 200 тыс. болгар категорически не желают жить в стране. Прежде всего причина заключается в низких доходах и неудовлетворительном стандарте жизни. И если до 2007 г. большинство людей покидали страну по семейным причинам и из-за желания профессиональной реализации, то с тех пор, как Болгария стала членом европейского сообщества, экономические причины стали решающим фактором для такого решения. Руководитель исследования доц. Веселин Минчев, замдиректора Института экономических исследований при БАН, прокомментировал следующее: “Мне кажется, что это не является непременно плохой новостью. Мы – член ЕС. Нормален факт того, что при разнице в стандартах различных европейских стран, болгары хотят жить лучше. Неудивительно, что в результате кризиса, с одной стороны, и членства Болгарии в ЕС, с другой, в нашей стране наблюдается не приток, а, скорее, отток населения”.

Болгары чувствуют, что их хорошо принимают и им прилично платят в европейских странах. Все чаще преобладают настроения именно работать, а не переезжать за границу.

“В 2011 г., по сравнению с 2007 г., среднемесячная зарплата болгарской эмиграции увеличилась, средняя продолжительность пребывания – тоже, – продолжил доц. Веселин Минчев. – Сегодня желание болгар зарабатывать деньги за рубежом возросло, и, несмотря на кризис, этот заработок не уменьшился, – банковские переводы, осуществляемые этого рода эмигрантами в страну, находятся на практически таком же уровне”.

В цифрах это выглядит примерно так: рост среднемесячного дохода с 810 евро в 2007 г. на 896 евро в 2011 г. Соответственно и рост сбережений – на 4% за 4 года. Однако, экономический кризис в Европе в последние несколько лет вернул обратно на родину около 40% болгарских эмигрантов, или 450 тыс. человек – половина из них имеют намерение вернуться обратно. С 2007 г. изменилась и предпочитаемая дестинация болгар. Испания и Греция уступили первенство Англии и Германии. Пятое место в рейтинге продолжают занимать США.

И другой интересный момент в исследовании – болгары за границей посещают культурные события с отечественным участием в стране, в которой пребывают, болгарские развлекательные заведения, но лишь малая часть из них интересуется ситуацией в Болгарии.

“Любопытно возрастное распределение людей, которые проявляют и не проявляют интерес, – подчеркнул доц. Минчев. – Каждый третий в возрасте старше 45 лет просто напросто не интересуется, что происходит в стране. Люди средней возрастной категории от 31 года до 45 лет, пожалуй, в наибольшей степени проявляют подобный интерес. Молодежь информируется из Интернета, а более взрослое поколение – из средств массовой информации”.

А вот еще на что отметили авторы исследования – за последние 10 лет болгарское общество стало более открытым и лучше принимает не только работающих за границей болгар, но и избравших жить и работать в Болгарии иностранных граждан.

Автор: Илиана Райчева, БНР, Перевод Александры Арбековой