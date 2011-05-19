Согласно данным болгарского посольства, Болгария летом этого года ожидает небывалый годовой рост российских туристов. Болгарские чиновники ожидают увеличения количества российских туристов на 70%, сообщает Турпром.

В общей сложности Болгарию должно посетить на 10% больше иностранных гостей, цитирует заявление замминистра экономики, ответственного за турсектор, Иво Маринов (Ivo Marinov). По его словам, большинство туристов прибудет в Болгарию из России, Германии, Центральной Европы и Балканских стран.

Маринов подчеркнул тот факт, что болгарские власти открыли в России дополнительные пункты по обработке документов для выдачи виз, две авиакомпании получили разрешение на транспортировку туристов из России в Болгарию с возможностью передать данное право также другим компаниям.

По данным болгарского консула в Москве Ангела Георгиева (Angel Georgiev), Болгария примет российских туристов, по меньшей мере, на 60% больше, возможно, эта цифра вырастет до 70% относительно 2010 года, при этом число россиян, владеющих собственной недвижимость в Болгарии, растет еще большими темпами.

«Мы ожидаем, что к концу 2011года выпустим более 300 000 виз. Это очень серьезный рост. Ранее никогда не было такого роста выпуска виз для России. Пока для нынешнего года годовой рост составляет 63%, а по сравнению с аналогичным периодом 2009 года он равене примерно 110%. Мы ожидаем, что в целом рост нынешнего года окажется равным 70%», - цитирует национальное софийское радио выступление Георгиева на Московской международной выставке туризма и путешествий.

Замминистра также подчеркнул тот факт, что число россиян, имеющих недвижимость в Болгарии, выросло на 100% по сравнению с 2010 годом, а въездной турпоток, уже прибавивший 50%, продолжит свой рост.

Болгарское посольство в Москве прогнозирует, что во время самого активного летнего периода оно будет выдавать около 3 500 виз в день, в связи с этим оно уже увеличило свой штат на 5 человек. В четверг 12 мая открылся первый Болгарский визовый центр в Самаре, в конце мая еще один такой центр появится в Нижнем Новгороде.