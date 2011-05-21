Сторонники партии АТАКА, организовавшие акцию протеста против членства Турции в ЕС в столице Болгарии, забросали яйцами турок, совершавших намаз в мечети Баня Башы.

Как пишет турецкая «Hurriyet», в результате столкновения сторонников болгарской националистической партии и турок ранены 10 человек. Прибывшая на место происшествия полиция подвергла приводу 4 человек.

На место происшествия прибыл также лидер партии АТАКА Волен Сидеров, требуя выпустить на свободу арестованных болгар и настаивая, что это турки напали на проводивших акцию протеста болгар.