Националисты напали на турок, совершавших намаз

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Националисты напали на турок, совершавших намаз

Новое сообщение translate » 21 май 2011, 02:37

Сторонники партии АТАКА, организовавшие акцию протеста против членства Турции в ЕС в столице Болгарии, забросали яйцами турок, совершавших намаз в мечети Баня Башы.

Как пишет турецкая «Hurriyet», в результате столкновения сторонников болгарской националистической партии и турок ранены 10 человек. Прибывшая на место происшествия полиция подвергла приводу 4 человек.

На место происшествия прибыл также лидер партии АТАКА Волен Сидеров, требуя выпустить на свободу арестованных болгар и настаивая, что это турки напали на проводивших акцию протеста болгар.



translate
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Re: Националисты напали на турок, совершавших намаз

Новое сообщение dedasus » 30 дек 2018, 00:33

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dedasus
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