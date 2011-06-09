Новости на русском о Болгарии

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Новости на русском о Болгарии

Новое сообщение translate » 09 июн 2011, 13:27

С начала июня новости на русском о Болгарии публикуются на http://www.rusbg.com/11/novosti/blog.html


translate
модератор
 
Сообщения: 1376
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Re: Новости на русском о Болгарии

Новое сообщение dedasus » 30 дек 2018, 00:35

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dedasus
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Сообщения: 74
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
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