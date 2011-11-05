Руководство Крыма намерено активизировать сотрудничество с регионами Болгарии. Об этом шла речь на встрече Председателя Верховной Рады АРК Владимира Константинова с Чрезвычайным и Полномочным послом Болгарии в Украине Димитаром Владимировым в Симферополе 4 ноября.

В ходе встречи посол представил спикеру крымского парламента новоназначенного Генерального консула Республики Болгария в Одессе Стояна Горчивкина.

Как сообщил Владимир Константинов, визит болгарской стороны в Крым связан с проведением международного фестиваля «Болгарские встречи».

«Это, безусловно, придаст особый статус этому мероприятию, вдохновит болгарскую общину Крыма на плодотворную работу. Убежден, что проведение «круглых столов» в рамках фестиваля будет способствовать развитию культурных, туристических и экономических связей автономии с Болгарией, укреплению дружбы между нашими народами», – сказал спикер.

И подчеркнул, что крымские власти, исходя из возможностей республиканского бюджета, стараются ежегодно финансировать социально-культурные мероприятия болгар, проживающих в автономии. Так, в этом году на проведение указанного фестиваля было выделено 20 тыс. грн из бюджета АРК, 30 тыс. грн – из Госбюджета.

Как сообщил журналистам Димитар Владимиров, в ходе встречи также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества между Крымом и болгарской стороной. При этом посол выразил надежду, что в ближайшее время взаимодействие будет активизировано.