3 ноября в Музыкальном салоне РКИЦ в Софии прошло очередное заседание клуба "Приятели" - коллективного члена Федерации "Союз соотечественников".

Заседание было посвящено встрече с болгарской журналисткой и писательницeй Калиной Каневой, которая рассказала собравшимся о своих встречах с выдающимся деятелем русской культуры Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, о его посещениях Болгарии и огромном вкладе в культурную жизнь России и Болгарии, сообщает сайт РКИЦ в Софии.

Известно, что Дмитрий Лихачев считал Болгарию носителем славянской культуры и письменности - того, что всегда объединяло культуры России и Болгарии. В тяжелые времена Османского ига болгарский народ смог сохранить национальную идентичность, сущность и дух своей нации именно благодаря языку, культуре, религии, фольклору.

На вечере был продемонстрирован документальный фильм "Лихачев в Болгарии", повествующий о его последнем пребывании в стране в 1988 году. В фильме раскрываются сущность Дмитрия Лихачева как великого ученого и гуманиста и его уникальные личностные качества.

Были также зачитаны отрывки из его книги "Письма о добром и прекрасном", которые глубоко тронули слушателей и, что особенно приятно, заинтересовали присутствовавшую на вечере молодежь.