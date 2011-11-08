В Софии прошел вечер, посвященный памяти Д.С.Лихачева

RuBo@rd Болгария

Модераторы: more, bot, translate, strana

Ответить

В Софии прошел вечер, посвященный памяти Д.С.Лихачева

Новое сообщение translate » 08 ноя 2011, 00:11

3 ноября в Музыкальном салоне РКИЦ в Софии прошло очередное заседание клуба "Приятели" - коллективного члена Федерации "Союз соотечественников".

Заседание было посвящено встрече с болгарской журналисткой и писательницeй Калиной Каневой, которая рассказала собравшимся о своих встречах с выдающимся деятелем русской культуры Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, о его посещениях Болгарии и огромном вкладе в культурную жизнь России и Болгарии, сообщает сайт РКИЦ в Софии.

Известно, что Дмитрий Лихачев считал Болгарию носителем славянской культуры и письменности - того, что всегда объединяло культуры России и Болгарии. В тяжелые времена Османского ига болгарский народ смог сохранить национальную идентичность, сущность и дух своей нации именно благодаря языку, культуре, религии, фольклору.

На вечере был продемонстрирован документальный фильм "Лихачев в Болгарии", повествующий о его последнем пребывании в стране в 1988 году. В фильме раскрываются сущность Дмитрия Лихачева как великого ученого и гуманиста и его уникальные личностные качества.

Были также зачитаны отрывки из его книги "Письма о добром и прекрасном", которые глубоко тронули слушателей и, что особенно приятно, заинтересовали присутствовавшую на вечере молодежь.



translate
модератор
 
Сообщения: 1376
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
Вернуться к началу

Re: В Софии прошел вечер, посвященный памяти Д.С.Лихачева

Новое сообщение dedasus » 29 дек 2018, 15:32

сосёт в заглот порно писающие http://ginettashop.com/pisayuschie/
dedasus
Читатель
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Новости на русском

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: dedasus и гости: 24

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group