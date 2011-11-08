Руководителю представительства Россотрудничества в Болгарии, директору Российского центра науки и культуры в Софии Владимиру Иванову была вручена высшая награда Министерства культуры Болгарии «Золотой век». Награждение состоялось в рамках открытия заседания Программного совета Форума славянских культур в Софии, в присутствии делегаций из России, Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии, Словении и Словакии.

Утверждённый в 2004 году почётный знак «Золотой век» присуждается за исключительный вклад в болгарскую культуру и развитие культурного сотрудничества.

Награду от имени министра культуры Болгарии Вежди Рашидова вручил заместитель министра Митко Тодоров, который отметил, что проведённые за последние годы программы РЦНК занимают значительное место в культурном обмене наших стран и дают новый импульс двухстороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере. Он особо подчеркнул, что данная награда символизирует признательность болгарской стороны за многолетнюю активную и плодотворную деятельности РЦНК и его руководителя, благодаря которой болгаро-российский культурный диалог характеризируется устойчивой позитивной динамикой.

Руководитель представительства Россотрудничества стал первым директором иностранного культурного центра, удостоенным этой награды.

Среди семнадцати лауреатов почётного знака «Золотой век» – Нобелевский лауреат Орхан Памук, французский организатор художественных выставок Жан-Поль Вилен, послы США и Японии в Болгарии, сообщает пресс-служба Россотрудничества.