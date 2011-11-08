Представительству Россотрудничества в Болгарии вручили «Золотой век»

RuBo@rd Болгария

Модераторы: more, bot, translate, strana

Ответить

Представительству Россотрудничества в Болгарии вручили «Золотой век»

Новое сообщение translate » 08 ноя 2011, 16:30

Руководителю представительства Россотрудничества в Болгарии, директору Российского центра науки и культуры в Софии Владимиру Иванову была вручена высшая награда Министерства культуры Болгарии «Золотой век». Награждение состоялось в рамках открытия заседания Программного совета Форума славянских культур в Софии, в присутствии делегаций из России, Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии, Словении и Словакии.

Утверждённый в 2004 году почётный знак «Золотой век» присуждается за исключительный вклад в болгарскую культуру и развитие культурного сотрудничества.

Награду от имени министра культуры Болгарии Вежди Рашидова вручил заместитель министра Митко Тодоров, который отметил, что проведённые за последние годы программы РЦНК занимают значительное место в культурном обмене наших стран и дают новый импульс двухстороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере. Он особо подчеркнул, что данная награда символизирует признательность болгарской стороны за многолетнюю активную и плодотворную деятельности РЦНК и его руководителя, благодаря которой болгаро-российский культурный диалог характеризируется устойчивой позитивной динамикой.

Руководитель представительства Россотрудничества стал первым директором иностранного культурного центра, удостоенным этой награды.

Среди семнадцати лауреатов почётного знака «Золотой век» – Нобелевский лауреат Орхан Памук, французский организатор художественных выставок Жан-Поль Вилен, послы США и Японии в Болгарии, сообщает пресс-служба Россотрудничества.



translate
модератор
 
Сообщения: 1376
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
Вернуться к началу

Re: Представительству Россотрудничества в Болгарии вручили «Золотой век»

Новое сообщение dedasus » 29 дек 2018, 15:34

красивый секс порно писающие http://essenzadisapori.com/pisayuschie/
dedasus
Читатель
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Новости на русском

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: dedasus и гости: 24

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group