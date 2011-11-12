Казахстан пригласил Болгарию в проект строительства экономической зоны

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Казахстан пригласил Болгарию в проект строительства экономической зоны

Новое сообщение translate » 12 ноя 2011, 16:59

Болгария может принять участие в строительстве терминалов в специальной экономической зоне Хоргос на границе Казахстана и Китая.

Принять участие в проекте Болгарию пригласило министерство транспорта Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, создание международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" входит в стратегию развития Казахстана до 2015 года. Зона будет работать по принципу "сухого порта" как транспортно-логистический комплекс.

Являясь крупным транспортно-логистическим узлом международного значения, пункт перехода Хоргос может функционировать в перспективе как сухой порт по направлению "Восток-Запад" и как крупный транспортно-логистический и промышленный центр международного значения.



translate
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Re: Казахстан пригласил Болгарию в проект строительства экономической зоны

Новое сообщение dedasus » 29 дек 2018, 15:34

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