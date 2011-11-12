В рамках официального визита президента Болгарии Георгия Пырванова в Азербайджан будут обсуждаться возможности поставок азербайджанского газа в объеме одного миллиарда кубометров в год, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на президента Болгарии. Визит Пырванова в Азербайджан начнется 14 ноября.

Как сказал накануне на пресс-конференции в Болгарии Пырванов, через два дня он отправляется с визитом в Азербайджан вместе с министром экономики, энергетики и туризма Трайчо Трайковым, в частности, для обсуждения поставок газа в Болгарию.

"В Болгарию будет поставлен один миллиард кубических метров природного газа. Этот ресурс мы можем задействовать в нашей экономике и реализовать на других рынках", - сказал Пырванов.

В 2009 году Азербайджан и Болгария подписали меморандум о поставке одного миллиарда кубических метров газа. Рассматривается возможность поставок в Болгарию сжатого азербайджанского газа.

Как ранее говорил высокопоставленный представитель компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), поставки десяти миллиардов кубометров газа, которые Азербайджан намерен реализовать на рынке Европы в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", могут быть осуществлены и по Юго-Восточному маршруту (SEEP), который позволит поставить газ на Балканы.

Юго-восточный маршрут предполагает транспортировку газа через существующую или расширенную инфраструктуру Турции на Балканский полуостров, а затем распределение по существующей системе газопроводов десяти миллиардов кубометров среди мелких покупателей, в числе которых Греция, Болгария, Сербия, Хорватия и другие.