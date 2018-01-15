Нам ПОМОГУТ возведённые МОСТЫ

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В старину судьбу нам, завещая, говорила

Славная прабабушка – млада́я Киевская Русь:

«В единении всего славянства го́жа сила,

Чтобы там не обещал неистовый залётный Гусь.

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Пособи́т ватажиться вам при́сно* русский го́вор,

Выдюжить-рядить помогут возведённые мосты».

Но презрела Украина важное то слово, –

Ставит на подаренной земле лишь русские кресты.

.

Малоро́ссия, ведь ты сестра большой России,

Но поссорить родственниц наветом воры норовят!

Даллесу ты поддаёшься вопреки мессии:

Миром жить единым, и да будет этот принцип свят!

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Хочется сестрёнке проживать в другой квартире…

Тут как тут и лже-риелтор – вышибала НАТО блок!

Эх, теперь не быть Окраине России в мире –

От Америки зависит злых последствий рок.

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К счастью, ты же не самоубийца, Украина, –

Ведь не зря считается благоразумным твой народ:

Он врагам не даст, чтоб провокаторов рутина

Узаконила колониальный Евро-поворот.

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Полагал я так в конце двадцатого столетья,

Но сопротивляется нацизму лишь один Донбасс.

Ждут сожжённые в Одессе граждане возмездья,

Но Европа против справедливости и против нас.

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Украи́нские зомби́рованные ребята,

Совершили в Киеве предательский переворот,

Учреждённый дьявольской Америкой и НАТО, –

Крым отправился в свободный от злой фобии полёт.

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Украине презентован он был в прошлом веке, –

олигархи сца́пали обманом Русский наш форпост…

Из неё Крым вышел, – так слетает птица с ветки.

А мы от Тама́ни в Керчь воздвигли главный Крымский мост.

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Девятнадцать тысяч метров – верная дорога

Над водою Керченской, а снизу – в облаках метро.

Мост отличный надо охранять ужасно строго

Под водой, над нею, справа, слева и со всех сторон.

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Западные украинцы любят иностранцев,

Потому и предавали Русь святую много раз:

Террористы, диверсанты со смертями в ранцах

Зарятся на мост как их господ хозяева на нас.

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Память предков, армия славян стоят на страже

Красоты и пользы всех объединяющих мостов.

Керченские льдины, волны хороши в пейзаже,

Мир прекрасен в Ту́зле на вокзалах близ морских портов.

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Но клокочет информационная трясина.

Почему же поэтическая Россия в кустах? –

Дезертирства рост не героизма середина,

А пред русофобией таинственно-враждебный страх.

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* при́сно – постоянно, всегда.

Николай Лаврентьев Тамбовский

https://youtu.be/gBsqs09SxlM

Июнь 2017 г.

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Авторская песня Лаврентьева Тамбовского о Крымском мосте: ПОГИБЛА В УКРАИНЕ СЕСТРА МОЯ

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Прославили Россию навсегда

Суворов и Нахимов – каждый гений.

Воздвигли крепости и города

в Крыму, чтоб с моря не было вторжений.

.

Вернули Крым в Россию первый раз,

спасли от многовекового ига,

но вдруг дарован Крым был, как Донбасс,

внезапно дочке-Украине лихо…

.

Недавно вновь вернулся Крым домой, –

неблагодарная соседка – дочка

вдруг предала́ дом матери родной –

историй поучительная строчка.

.

Её агрессия как гитлеризм,

измена – украинское болото.

Для русофобии один цинизм:

топить в ней русских граждан ей охота.

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Погибла в Украине и сестра моя

за то, что значилась лишь русской.

Пытаясь привнести в Россию страх, –

дрожит власть Украины пред кутузкой.

.

За мирящий мост правды слов убит

и Бузина Олесь – герой народа.

России Украина всё грубит,

но велика у матери мук квота.

.

Война – зло. И мы строим Крымский мост

над Керченским проливом неуклонно.

Проект «Тамань – Керчь» вековой непрост:

семь тысяч свай забить нам надо донно.

.

Мост – чудо Света золотой Руси,

а Крым – жемчужина родной России.

Славяне! Присно быть нам вместе! Гой еси

по мо́сту Крымскому за мир с месси́ей!

.

Турист близ моря – главный пассажир:

«Крым охранять от диверсантов надо,

в нём бесятся с ценою куражи –

была б весёлой Киевская Рада».

.

Мост не унизит никакой курьёз,

не устрашат окраин всех угрозы.

Мосто́м пусть славится наш Крым всерьёз,

как красотою славятся берёзы.

.

Примечание:

Присно быть нам вместе! Гой еси

По мо́сту Крымскому за мир с месси́ей!

Означает приглашение совершать по мосту всегда здоровую мессианскую процессию мира и дружбы.

Николай Лаврентьев Тамбовский

https://www.youtube.com/watch?v=oMCVpSDHStE

Июнь 2017 г.

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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ «КРЫМ В РОССИИ ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ»

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Словно дочери любимой, Украине,

Союз Советский Земли раздарил, простак.

На подаренной земле агрессор в гриме, –

в Крым родной Российский не проехать нам никак!

.

Разделяют с Крымом Русь родные в ссоре

и от Керчи до Тамани – Керченский пролив.

Крымский мост доро́гой лучшей будет вскоре, –

мирный выход из проблемы этой справедлив.

.

Припев:

Не мешают строить мост пустые санкции, –

Крым в России двести тридцать лет уже.

Презираем Украинские зла акции,

но живём с любовью братскою в душе.

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Девятнадцать километров мост – то слава

стройки века санкциям Европы вопреки.

Самый длинный мост в ней строят люди, браво!

Не завидуйте вы, украинские братки!

.

И помчатся по́ мосту автомобили

и России туристические поезда.

Чтобы власти Украины не грубили,

предложить им от Днепра́ вернуть нам города.

.

Припев.

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Крымский мост, артерию России нашей,

три полка́ аквалангистов боевых стеречь

будут на мини-подло́дках с ро́бот-стражей,

Лермонтовская Тама́нь и Ту́зла, также Керчь.

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И пусть знают террористы и нацисты:

в воду близ моста́ на километр вход запрещён.

Хоть сойдут с ума за рубежом юристы, –

диверсанты не рискнут в проливе быть ещё.

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Припев.

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Николай Лаврентьев Тамбовский

https://www.youtube.com/watch?v=JjjDuIX4c1M

Июль 2017 г.

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ТЕОРЕМА О ВЫБОРАХ (Распространяю по просьбе автора Корчагина В.И.)

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Если Русский избиратель в России не участвует в выборах, то это равнозначно его голосованию за партию власти, за свою нищету и геноцид Русского народа.

Доказательство

100 млн. – общее число избирателей в России.

50 млн. – число избирателей, участвующих в выборах.

25 млн. – число избирателей, голосующих за правящую партию.

Если бы в выборах участвовало 100 млн. избирателей, то партия власти набрала только 25% голосов. А поскольку на выборы пришло всего 50 млн., то есть половина от общего числа избирателей в России, то ЕР, в соответствии Закона РФ о выборах определять проценты от числа голосовавших избирателей, набрала 50% голосов!

Отсюда очевидно, что если избиратель не пришел на выборы, то он автоматически увеличивает процент партии власти, что равнозначно его голосованию за правящую партию ЕР, за свою нищету и геноцид Русского народа.

Что и требовалось доказать!

Тут уместно вспомнить крылатую фразу: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».

Мнение о теореме профессора филологии

Ниже я привожу мнения о теореме корифея Русского движения, профессора, доктора филологических наук Юдина Владимира Александровича:

«Ваша теорема наглядна, убедительна и точна по мыслевыражению! Если бы ею прониклись те самые пассивные 50 млн. человек – не исключаю, Россия и горя бы не знала».

«Добрый день, дорогой Виктор Иванович! Ещё и ещё раз подтверждаю Ваши абсолютно точные расчёты в избирательно-выборном процессе. Главная причина всех наших бед и страданий - в нас самих. Дальнейшая наша пассивность приведёт к полной зависимости от Запада и гибели России... Потомки нам этого бездействия не простят»!..

Идёт информационная война против Русского народа.

Каждый день мы не досчитываемся несколько тысяч Русских жизней.

Нас уничтожают посредством геноцида, то есть создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение Русских людей. Как результат этой войны, вымершие деревни и умирающие города.

Предстоящие выборы Президента России не просто выборы – это будет генеральное сражение за Русский народ!

Мы, должны заранее определиться по отношению к этим выборам.

Своей теоремой я математически доказал, что не участие избирателя в выборах равнозначно его голосованию за партию власти за свою нищету и геноцид нашего народа.

На войне, как на войне, есть солдаты, и есть дезертиры. Сегодня перед каждым избирателем альтернатива: или он, как солдат будет участвовать в этом сражении, или как дезертир предаст свой народ. Третьего здесь не дано! Все остальное от лукавого.