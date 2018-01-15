NikoLavr.Tambovskiy » 15 янв 2018, 18:05

Террористы и судьи орудуют схоже из-за бесконтрольности.

Почему (3.1, 3.2) Конституция РФ противоречит сама себе (3.3)? Что делать?

В России нет бессовестней фальсификаторов – судей, прокуроров. Они независимы от Конституции РФ по причине отсутствия контроля над ними.

Статьи 3.3 и 104 Конституции РФ противоречат демократии и всему основному закону. Как это исправить?

В России акция к упоению шпаны: президентская администрация – главная отписчица страны.

На выборах ошибки бывают нередко от глупого сердца: нас сводят с ума те улыбки, что схожи с пожаром в судьбе погорельца.

Голосуйте за кандидата, кто за общественный контроль над судьями

В России кроме смерти для простого человека нет большего зла, чем независимость судей, прокуроров от законов.

В РФ, как и во всём мире, нет демократии…

Общественный контроль – главный признак демократии и орудие борьбы с коррупцией!

Всем кандидатам в президенты и их избирателям. Об ошибках Путина В.В. Как выиграть выборы? Какие законы тормозят Россию? Что может привести Россию к возрождению и к процветанию?

Глава страны чтоб был бы рад

у нас отнятое вернуть.

Пусть справедливости возврат

удастся вскоре нам вдохнуть…

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Порочный девальваций путь

смертельную играет роль,

поэтому активным будь.

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Знай справедливости пароль:

“Над всем общественный контроль!”

С твоим девизом соглашусь,

была бы в нём надежды соль!

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Борись за правду и за Русь,

борись, хотя б как я борюсь…

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Согласно 1 и 2 статьям Конституции РФ надо отменить все рекомендованные американцами законы в Конституции России по причине их вредоносности. По этой причине надо изменить все законы о судьях, оправдывающие их преступные действия, когда на деле они игнорируют все кодексы и Конституцию.

Абсурд же, когда навязывая России свою «демократию», в 1993 году американцы отменили выборы судей в России якобы ради их независимости. От кого? От общественности, от народа, чем спровоцировали даже и Верховных Судей на нарушения основной части Конституции РФ. А выборы – не последняя часть демократии.

У советских судей самое большое нарушение было судейство по блату. Сейчас при капитализме благодаря американским советам они всегда судят в пользу капиталистов, которые нарушают все неамериканские статьи конституции РФ.

Отменив демократию в судебной системе, американцы посоветовали Б.Н. Ельцину запретить не только наше вооружение, но и контроль над процессуальной деятельностью судей, нарочно назвав его вмешательством. Это сделано для того, чтобы никто не мешал судьям исполнять план Даллеса по уничтожению России.

Поэтому Верховный Суд отказывается не только отменять коррупционные, даже мошеннические решения и приговоры судей, но даже контролировать процессуальные действия судей, ссылаясь на статьи 120 – 122 Конституции РФ.

В обращениях к Государственной Думе я несколько раз повторил, что в России надо контролировать процессуальную деятельность всех судей, включая и Верховных, что не запрещено Конституцией РФ и не является вмешательством в их деятельность.

Мной неопровержимо доказано, что многие законы, на которые ссылаются в ответах депутаты Госдумы или их консультанты, отказываясь изменить конституцию РФ, противоречат конституционной логике и справедливости. А исправлять статьи по США – вредить коррупционной системе управления.

Напрасно я предлагал в своих обращениях новые законы во имя развития России и умножения контроля над исполнителями плана Даллеса, то есть, советовал ввести истинную демократию во имя борьбы с коррупцией.

Все судьи, прокуроры и иные «независимые» люди в мире ради Евро и долларов являются главными исполнителями плана Даллеса по диктатуре активных людей России, которые понимают, что происходит на планете Земля.

Во всех зависимых от Америки странах, как и в самих США, также нет демократии, ибо они исполняют волю конгресса: всемирного агрессора, русофоба и террориста ещё со времени геноцида индейцев, мечтающего повторить его и в России.

Воля Конгресса США – это не демократия, а насилие над народом. Пример: президента Трампа избрал народ за обещания, а конгресс запретил исполнение их. Он пошёл против воли народа, против мира на Земле ради утолщения своего кошелька за счёт обманутых людей.

Настоящая демократия была лишь в Великом Новгороде России 600 лет до 16 века, когда на Вече каждый гражданин имел право законодательной инициативы. Если никто не мог опровергнуть доводы инициатора, то его предложения становились законами. Более чем полтысячи лет назад люди были умнее нас. В СССР было больше демократии, чем сейчас.

У нас это запрещено статьями 3.3 и 104 Конституции России, от которых необходимо избавиться, ибо они противоречат основным принципам Конституции РФ. Если дать каждому избирателю право законодательной инициативы, то лишь тогда будет демократия.

Но депутаты Госдумы и руководители разных рангов России во внутренних делах нашей страны подчиняются лишь выгодным им американским установкам. Так как истину невозможно опровергнуть, они всё проигнорировали и игнорируют, как и сенаторы.

По существу из председателей партий ответил лишь В.В. Жириновский, отметив, что из-за партийной малочисленности в Госдуме ему изменить законы в пользу народа нет возможности. Эта безысходность активных людей вводит в состояние пассивности, что сдерживает усиление нашей страны.

Демократии не может быть полной и без взаимного гласного контроля властей, которые должны продвигать инициативы народа. В России сейчас нет демократии из-за противоречивой конституции: её статьи 3.1, 3.2 утверждают демократию, а статьи. 3,3, 76.6. 120 - 122 отрицают и порождают коррупцию.

Больше ничем нельзя объяснить ответы не по существу на трёхкратные обращения к каждому депутату Госдумы-7 в 2016 – 2017 годах. Две трети из них проигнорировали мои инициативы.

Некоторые избранники в первом ответе прекратили переписку, неудачно попытавшись оправдать ложью коррупцию среди чиновников и насилие над народом. И тех и других я считаю врагами народа.

Многие законы РФ провоцируют коррупцию. Например, узаконена провокация коррупции и частью 3 статьи 76 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Конституция России в статьях 3.3, 76.6, 104, 120 - 122 также должна быть исправлена, к чему в обращении, что в ссылках в конце данного текста, есть неопровержимые доводы.

Статьи 76.5, 76.6 закона «Об исполнительном производстве» категорически не исполняются приставами, так как эти статьи позволяют взыскать без суда с мошенников-дебиторов при финансовых пирамидах обманом выманенные деньги. Но управы на приставов, как и на других независимых от законов чиновников не найти!

Из-за круговой безответственности выгодную мошенникам различного ранга и прочей мафии «независимость» ими же была распространена на себя и на все силовые органы. Активные люди из народа, любящие справедливость, оказались в западне.

Их доводы и аргументы независимые» мошенники игнорируют, фальсифицируют их доказательства и факты, дискриминируют авторов и натравливают на них полицейских и прокуроров, злоупотребляя отсутствием контроля.

Никто мои инициативы по возрождению России и доводы не опроверг и не принял, как и девиз: «Общественный контроль – главный признак демократии». О причинах этого беспредела власти умалчивают. Может ли быть демократия без народного контроля?

В моих сообщениях доказано, что судьи руководствуются не Конституцией, не УПК, не ГПК, не федеральными законами, а собственными коррупционными мнениями вопреки законам. Им это разрешено! Им выгоднее подчиняться бандитам и мошенникам за огромные оклады и взятки. Поэтому справедливость в их выводах даже не ночевала!

Несколько лет назад. Тамбовский областной суд. Народу в зале много. Все пришли со своими бедами, но с надеждой на восстановление справедливости. По видеосвязи из тюрьмы человек жалуются, что его посадили не за что, по оговору. Он сослался на адвоката из Москвы, у которого все доказательства.

Судья спросила у адвоката: «Что скажете»? Встал москвич, похожий на бочонок (фамилию не помню) и ответил: «Ничего». Судья: спросила: Вам взыскать с осуждённого всю оговорённую сумму? – Да! Плюс и оплату за дорогу. Вот билет и копия в Тамбов и обратно.

На любую подлость идут эти юристы. Почему? Если нет контроля над произволом «независимых» людей, то им позволено наживаться на бесправии народа! Поэтому простой человек везде бесправен, а статьи Конституции РФ, кодексов и законы беззащитны.

Обращения народа на эти обстоятельства не доходят до президента по вине его администрации, которая вообще не отвечает по существу. По-моему, она, как Верховный Суд, подкуплена.

Откровенна в государстве акция

к упоению крутой шпаны:

президентская администрация –

главная отписчица страны.

К сожалению, глава президентской администрации Володин В.В. сейчас руководит Государственной Думой-7. Он ни разу на 15 писем не снизошёл до ответа мне. А его на этот пост предложил сам В.В. Путин. За что? За сокрытие пороков в России?

К моим советам насчёт судебной реформы, прислушались лишь польские руководители. Они ради демократии хотели провести выборы судей и ввести контроль над их процессуальной деятельностью, перед этим уволив всех судей, так как системой полной независимости, как и в России, «независимые» неисправимо дискредитировали себя коррупцией, фальсификацией с ложью, мошенничеством.

Однако руководство исполнением плана Даллеса, что в Брюсселе, запретило полезные простому народу Польши реформы, пригрозив ей санкциями. Враги опасались, что Россия возьмёт пример с Польши и также проведёт такую же судебную реформу.

А суды, по мнению руководителей и мафии, должны быть подконтрольны лишь им как инструмент управления народными массами, а не народу.

Европа, как вассал Америки, ещё раз доказала, что в ней, как и почти во всём мире, нет демократии. Есть лишь насилие, как над человеком в РФ, так и над другими странами, (Сербия, Ливия и т.д.) которые рискнули не подчиниться грозной стране, печатающей долларовые бумажки в неограниченном количестве.

Враги России отрицательно воздействуют на патриотов через Верховный Суд, который зомбирует потерпевших и истцов на ненависть к своей стране. Европейские страны, входившие в блок НАТО и их суды, тоже зависят от Америки, производящей террористов на их же территориях. Итак, НАТО по вредности миру равно судам РФ.

Зловредная госпожа США натравливает вассалов на Россию, на которую они лают и царапают олимпийские пробирки. Как судьи и прокуроры России издеваются над истцами и над потерпевшими, так и независимые США с ВАДА, с МОК относятся к России и к её спортсменам. Спортсмены же также считаются нежелательными активными людьми.

Все страны НАТО, правители которых подражают Америке, или их конституции были созданы при помощи консультантов из США, обожающей лишь невольников, являются скрытыми рабами Америки через своих «независимых» от своих народов чиновников. Особенно это проявилось на Украине.

Полагаю, что В.В. Путин, который назначил судей по предложению региональных мафий, уверен, что не должен нести ответственность за их действия. По-моему, он вынес и тайный нелогичный указ в продолжение политики Б.Н. Ельцина: ради исполнения плана Даллеса считать контроль над судьями вмешательством в их деятельность.

Кассационные жалобы не принимаются областными судами без законных оснований. Верховный Суд не принимает жалобы в связи с тем, что областные судьи отказались принимать подобные жалобы. Квалификационные жалобы не принимаются по надуманной причине: «Факты, что в жалобе, являются целью пересмотра судебного решения».

Квалификационные коллегии отказываются применять санкции к судьям, которые судили не по кодексам и не по законам, а вопреки им из-за противоречия их коррупционным мнениям. Хуже нет судейской или бандитской солидарности!

Отношение властей к инициативам из народа в наше время сравнимо с чумой, с расстрельными законами СССР тридцатых годов прошлого века и равно одностороннему уничтожению советского вооружения и предприятий России ради личных нажив предателей за счёт народа (в 90-х годах двадцатого столетия).

Кандидаты в президенты, заявившие о несправедливости в судах, но, к сожалению, заявившее об отказе от Крыма заранее проиграли выборы потому, что избиратели знают его историю. Он был Российским даже тогда, когда Украины не существовало.

Крым захватили монголо-татары лет на 600. Они играли роль современных судей. Но русские люди выжили за счёт откупа данью, как и по всей России. Претендовали на полуостров турки, англичане, французы. Затем центр России всех захватчиков выгнал вон. Очень много погибло россиян при освобождениях Крыма. Отдать его иной стране непростительно даже из-за одной памяти к погибшим.

России не везёт на руководителей (её дочке, изменнице Украине тоже не завидую). Украинец Н.С. Хрущёв незаконно подарил Крым Украине в 1954 году, нарушив Конституции СССР. Затем Горбачёв и Ельцин предали Советский Союз и Россию, показав дурной пример зомбированным соседним странам.

Предсказано многими, что Америка скоро утонет. Она это знает. Территорию для эвакуации своих граждан она облюбовала на территориях Украины, России и на земле прибалтийских стран, которые уже стали членами НАТО или пушечным мясом. Коренные жители их по планам США должны быть уничтожены или превращены в рабов. Уже планируется восстановить концлагеря в Польше.

Америка действует как всегда, то есть, коварней, чем третий рейх. Она натравила запад Украины, превратив его в нациста-террориста, сначала на русских украинцев, затем на народы России с целью тарана для захвата России.

Напоминаю, что в первой половине двадцатого века западные лучшие русские земли России В.И. Лениным и И.В. Сталиным антиконституционно были оторваны и присоединены их к неблагодарной Украине. Почему до сих пор не оспорены эти решения Путиным В.В.?

Вся восточная Украина до Днепра всегда была русской (включая 300 лет татарского ига, когда взимали дань). Будущему президенту поставлена задача: вернуть эти земли вместе с русскими людьми через референдум. Разумеется, это можно сделать лишь после исправления судебной системы в РФ.

Сейчас лишь патриоты Донбасса сдерживают террористов от похода на Москву и начало глобальной третьей мировой войны. Полагаю, что США не станут бомбить Россию, как бомбили Японию в 1945 году. Америка не станет портить экологическую обстановку захватываемых территорий.

Так как ни при каких победоносных освободительных войнах Россия никогда не захватывала чужие территории (своих хватает), то она в исключительных условиях свободна при нанесении ядерных ударов по территориям захватчиков (кроме Аляски, которую можно вернуть России из-за множества нарушений законов и невыполнения договора самой Америкой при передаче русских земель и т. п.).

О явных ошибках Путина В.В.

По телевидению часто приводят факты похоронного бизнеса на горе родственников умерших людей. По всей стране с поддержкой местных властей, полицейских, прокуроров, судей бизнесмены ритуальных услуг обманывают расстроенных людей, грабят их, отнимая наперёд большие суммы даже за невыполненные работы.

Всё, как и по денежным пирамидам. Я сомневаюсь, что В.В. Путин не знает об этой коррупции.

По инициативе Путина В.В. в Москве сносятся ещё добротные пятиэтажные дома «хрущёвки», а на их месте строятся высотки. Москве лучше бы расти вширь, а не вверх. Почему? В это же время нет денег для замены ветхого сто пятидесятилетнего жилья за пределами Москвы во все стороны до самых окраин России. Москва от богатства бесится?

Кроме игнорирования фактов издевательства над народом судебной системой, таких же разрешений освобождений от налогов с передачей всей прибыли в доходы иностранным державам (шенгенских зон), Владимир Владимирович не признал Донецкую и Луганские республики, зато признал кровавую майдановскую республику Украину.

Из-за получения из России гуманитарной помощи ополченцы в Донбассе стали зависеть от российского президента. Пользуясь этим, он дважды останавливал наступление Донбасских ополченцев на украинских нацистов-террористов, не дал возможности отогнать их от своих городов, в результате чего из орудий нацистских агрессоров от прямой наводки по домам погибло (и гибнет) много тысяч мирных русских украинцев.

Путин не направил на защиту когда-то русского Донбасса российскую армию, не дал героям – добровольным ополченцам военную технику. Начинающие нацисты-террористы агрессивного руководства Украины бежали от справедливого гнева народного (обманутые украинцы понимали, что они агрессоры, и поэтому не правы), бросая технику, которой ополченцы и воюют до сих пор.

Вы можете задать вопрос: «Почему украинские ополченцы – герои, а российские защитники вряд ли ими станут. Всё дело в конституции Украины до 2014 года, по которой сейчас живут в Донбассе. Она предусматривает контроль над судьями со стороны руководителей с помощниками из народа, хотя судьи тоже «независимые». В результате судьи там не архиплуты, как в России, их можно защищать.

Герои Донбасса готовы вступаться за свои семьи, воевать за родные земли даже с Америкой, но помочь им надо, ибо они тоже русские, оказавшиеся на Украине не по своей воле. Для этого России необходимо заключить военные договоры с Китаем, с Северной Кореей и с иными ядерными державами, со всеми желающими. Почему?

Американцы уважают лишь сильные страны, а перед союзами сильных государств даже цепенеют. Всё равно России нужно с нескольких точек взять под ракетный прицел каждую базу НАТО и столицы земель, где находятся эти захватнические исчадия ада.

А пока прошу голосовать за тех кандидатов президенты РФ, кто предложит исправить судебно-прокурорские системы и ввести в жизнь хотя бы часть из 100 моих инициатив или сможет логично опровергнуть их ради предложений лучших инициатив ради народа, а не олигархов, как делается в капиталистическом зверином мире.

На выборах часто ошибки

бывают нередко от глупого сердца:

нас сводят с ума те улыбки,

что схожи с пожаром в судьбе погорельца.

http://www.litsovet.ru/index.php/materi ... _id=541921

Факты и аргументы в 100 инициативах: http://fabulae.ru/prose_b.php?id=68162 и http://www.litsovet.ru/index.php/materi ... _id=520450

Николай Лаврентьев Тамбовский